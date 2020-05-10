天災氣候異常 屏東養殖漁業保險多重保障

近年氣候異常，養殖業者受災損，養殖漁民在汛期來臨前，除現行漁業天然災害現金救助，養殖漁民也可投保「降水量參數型養殖水產保險」以氣象局公布累積降水量作為理賠依據，屏東縣政府海洋及漁業事務管理所指出，今年投保魚種新增甲魚，受理申請到4月底止，今年受理申請32戶，比去年少一半，去年宣導期長，今年受疫情影響，沒辦法舉辦大型說明會，大多是舊保戶投保。

屏東縣政府從2015年起與漁業署推行養殖漁業天然保險，台產「降水量參數養殖水產保險」，以中央氣象局公布累積降水量數據做為理賠依據，不須要個別勘損，理賠簡單快速。投保魚種包括龍膽石斑、龍虎斑、午仔魚、黃鱲鰺、赤鰭笛鯛、金目鱸、泰國蝦、白蝦及鱸鰻外，今年在內陸地區新增甲魚，保費為投保金額的9%，維持由中央、地方和漁民各分擔3分之1。

屏縣府海洋及漁業事務管理所指出，目前已開發「屏南地區」、「屏中地區」及「屏北地區」區域，領有養殖漁業登記證的養殖戶皆能投保，以各約定氣象站的連續48小時累積降水量達到標準值，即可啟動理賠。

海洋及漁業事務管理所指出，今年投保申請32戶，其中泰國蝦2戶。去年投保申請67戶，其中泰國蝦6戶。投保類型，可投保的物種都有保單，石斑類、午仔魚、黃鱲鰺、赤鰭笛鯛、泰國蝦、金目鱸、鱸鰻、白蝦等，109年內陸增加甲魚物種，有1張甲魚保單。

今年投保申請數下降，海洋及漁業事務管理所分析，去年的宣導時間較長，今年受疫情影響，無法舉辦大型說明會，請協會宣導，看有無養殖業者意願加入，以舊保戶居多。投保條件有3項，養殖登記證、放養量申報，符合投保物種。