「比大又比長」潮州鎮公所推廣泰國蝦 首推賽神蝦

「淡水長臂大蝦」俗稱泰國蝦，引進台灣初期並未被市場接受，歷經養殖業者數年努力，逐漸在台灣闖出一片天。為了讓泰國蝦養殖業者開拓市場，屏東縣潮州鎮公所近幾年決議將泰國蝦養殖作為潮州鎮的代表漁產，為推廣泰國蝦，去年特別舉辦首屆「賽神蝦」。

潮州鎮公所指出，「賽神蝦」分為公、母蝦組個別比賽，第一關以秤重評比，若重量平手，以參賽者養殖的泰國蝦長度決勝負，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。

去年舉辦首屆「賽神蝦」有16組業者報名，公蝦組以單隻248公克奪冠，母蝦則為132公克。

潮州鎮公所表示，為協助泰國蝦養殖業者，除了讓泰國蝦成為潮州的特色，也藉由活動推廣泰國蝦知名度，更期望透過活動促進同業交流，增進養殖技術，未來潮州將常態性舉辦「賽神蝦」。