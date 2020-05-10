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「比大又比長」潮州鎮公所推廣泰國蝦 首推賽神蝦

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
「賽神蝦」活動，第一關以秤重評比，若重量平手，則以泰國蝦長度決勝負，因此，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。記者陳弘逸／攝影
「賽神蝦」活動，第一關以秤重評比，若重量平手，則以泰國蝦長度決勝負，因此，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。記者陳弘逸／攝影

「淡水長臂大蝦」俗稱泰國蝦，引進台灣初期並未被市場接受，歷經養殖業者數年努力，逐漸在台灣闖出一片天。為了讓泰國蝦養殖業者開拓市場，屏東縣潮州鎮公所近幾年決議將泰國蝦養殖作為潮州鎮的代表漁產，為推廣泰國蝦，去年特別舉辦首屆「賽神蝦」。

潮州鎮公所指出，「賽神蝦」分為公、母蝦組個別比賽，第一關以秤重評比，若重量平手，以參賽者養殖的泰國蝦長度決勝負，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。

去年舉辦首屆「賽神蝦」有16組業者報名，公蝦組以單隻248公克奪冠，母蝦則為132公克。

潮州鎮公所表示，為協助泰國蝦養殖業者，除了讓泰國蝦成為潮州的特色，也藉由活動推廣泰國蝦知名度，更期望透過活動促進同業交流，增進養殖技術，未來潮州將常態性舉辦「賽神蝦」。

台灣的泰國蝦養殖供應場所，以餐廳、夜市與釣蝦場為主，釣蝦場又占大宗，主要原因是泰國蝦養殖與料理過程講究，泰國蝦料理前必須是活蝦，才能享用到好的肉質。當泰國蝦需長途運送，容易提高死亡率，增加銷售風險。

去年潮州鎮公所首辦「賽神蝦」活動，公蝦組冠軍由潘絲環以248公克奪冠。圖／潮州鎮公所提供
去年潮州鎮公所首辦「賽神蝦」活動，公蝦組冠軍由潘絲環以248公克奪冠。圖／潮州鎮公所提供
「賽神蝦」活動，第一關以秤重評比，若重量平手，則以泰國蝦長度決勝負，因此，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。記者陳弘逸／攝影
「賽神蝦」活動，第一關以秤重評比，若重量平手，則以泰國蝦長度決勝負，因此，又被稱為「比大又比長」的賽蝦競賽。記者陳弘逸／攝影

泰國 屏東縣

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