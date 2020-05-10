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店家笑了！旗山老街被1968除名 遊客開始回流
交通部1968App改版修正全台防疫熱點（熱區），高雄澄清湖、蓮池潭、金獅湖、旗津與西子灣等景區納入，今天是母親節，新列入的高雄景區都是人潮正常的「綠燈」，並未出現過多人潮。另方面，從名單上刪除的旗山老街人潮明顯回流，店家說，總算在母親節迎來遊客，人潮是之前的六成左右，這樣已經不錯了。
交通部推出的1968人潮警示改版，高雄市刪除最多警示點，旗山老街、興達港觀光魚市、義大世界、內惟夜市等地，共刪除17個熱點。根據APP顯示，澄清湖、蓮池潭、金獅湖、旗津與西子灣等地都是「綠燈」，遊客沒有過量。
清明節連假期間，旗山老街遭中央流行疫情指揮中心發布出遊警示，後來又被1968App列入防疫熱點，不過改版後已經從警示名單刪除，昨天下午人潮沒有增加很多，不過今天是母親節，出遊人潮明顯變多，而且多數遊客戴口罩上街。
豆花店許老闆說，今天下午的遊客量約回到清明節連假被中央警示前的六成左右，很多遊客只有逛街、沒有消費，買氣還是有待拉抬；近日台灣新冠肺炎病例沒有增加，遊客可以趁假日出來走走。
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