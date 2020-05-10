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「1968」屏東景點一片綠 稀少的遊客更令業者焦慮
近期疫情趨緩且適逢母親節，不少民眾攜家帶眷出門散心。今天再度打開「1968」APP，目前屏東13個景點皆顯示為綠燈，雖然在部分景點有人潮出現，但一直備受矚目的墾丁大街，仍持續封街實施人車分流，也只能看見零星的遊客在逛街，以及掛著「尚有空房」掛牌的民宿。
張姓遊客表示，雖然南下的路上還是會看到車潮，但相較過去擁擠的狀況，這次來墾丁踏青的人較以往還少，顯得特別悠閒，讓母親節出遊的品質提升許多。
吳姓遊客表示，儘管大街上仍並不多，但可能是天氣炎熱的緣故，不列在「1968」APP的海灘，可以看到許多遊客來從事水上運動，此外，因為海邊是戶外的緣故，人多也不會緊張。
恆春某民宿業者表示，就算在「1968」APP上，多數景點都顯示為綠色，民宿的住房率也不會因此提升，隨便走在墾丁大街上，可看到許多民宿掛著「尚有空房」掛牌，就可以知道恆春鎮內的住宿情況更加慘澹。
屏東縣政府表示，目前仍依中央指示，將容易群聚難保持「社交距離」的墾丁大街，視同大型室內場所管制，防堵可能的疫情破口，採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街宣導戴口罩、保持社交距離」，會視現況調整人流管制時間。
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