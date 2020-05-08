偏鄉醫院財務受疫情衝擊 恆基院長帶頭砍薪度困境

屏東恆春基督教醫院去年斥資2億新建醫療大樓，尚有5000萬元缺口，醫院近來受新冠肺炎疫情影響營運呈負數，愛心捐款又大減，財務面臨左支右絀窘況；院長陳志成上月底在臉書一篇「一份不得不發的暫停發放福利金公告」，引發外界關切；他昨天表示，福利金只是冰山一角，為把衝擊降至最低，他主動帶頭減薪，感動的是，醫師都能體諒，願攜手共度難關

因應疫情造成的衝擊，恆基上月27日發出暫停發放福利金公告，陳志成說，原以為會有同仁反彈，認為不公平，後來醫院同仁的群組中均表支持說「有福同享，有難同當」，感謝同仁體諒醫院目前的困境，還有人想為醫院補足，讓他感動，但福利金只是冰山一角，補發福利金沒有解決問題，只怕讓人誤以為沒有問題了。

他說，醫院這幾個月的門診量變少，營運收入和愛心獻捐款都大幅減少，最頭痛的是，新醫療大樓進度超前半年，但工程款還有5000多萬元的差距，偏偏最近幾個月營運都是負數，現金存款越來越少，只能先凍結人事並暫停非緊急支出；醫院有包括28名醫師在內的300多位員工，背後有300多個家庭，要把衝擊減到最低，董事建議調整醫師薪資，自己也是醫師，就帶頭減薪，感謝同仁共體時艱。

院方表示，衛福部的紓困方案之一，自1月15日起連續3個月醫務收入或執行業務所得總額，較前1年同期醫務收入或執行業務所得總額減少30%以上，可申請包含員工薪資貸款最高2000萬，短期週轉金貸款最高500萬元，因前前未達三成，只享有水電費減免30%；造成財務吃緊主要是新大樓工程款，盼愛心捐款不要斷，更希望政府在醫院急迫時候伸出援手。

縣衛生局表示，恆春半島有3家醫院，縣府以分責分工發展不同特色醫療，各院對台灣偏鄉醫療貢獻良多，皆負使命，恆春基督教醫院主要肩負半島婦兒科醫療，對疫情造成的財務困境，衛生局將配合中央政策醫院紓困方案，給予必要的協助。