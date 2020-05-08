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晚上工作白天照顧癱瘓夫 蕭文玉如夜合花散發芳香

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
蕭文玉的老公5年前車禍造成下半身癱瘓，平日靠她協助復健，需要極大耐心與毅力。圖／北高家扶中心提供
蕭文玉的老公5年前車禍造成下半身癱瘓，平日靠她協助復健，需要極大耐心與毅力。圖／北高家扶中心提供

高雄市民蕭文玉早婚育有3子，老公5年前車禍半身不遂，為挑起生活重擔，晚上到肉品市場通宵工作，還撿拾回收物貼補家用，所幸老公復健有成，小孩也懂事貼心。北高雄家扶中心指出，蕭媽媽就像堅毅的夜合花，展現客家女性的堅毅與吃苦精神，獲選全國自強母親代表。

家扶中心每年從2萬8千多萬戶的貧困家庭中遴選自強母親，今年受疫情影響沒有公開表揚。北高雄家扶中心今年度選出一位全國代表蕭文玉，她用樂觀態度面對家庭變故，獨力養育3子女的精神令人感佩。

蕭文玉與先生是青梅竹馬，20歲生下長子，夫妻一起在建築工地工作。不料先生發生車禍癱瘓臥床5年，3子女分別就讀國中小學，蕭多年來不離不棄，為兼顧家庭照護工作，晚上在屠宰場工作通宵，隔天下午陪先生到醫院復健，另抽空撿拾資源回收物貼補家用。

經過多年悉心照顧，蕭文玉的先生逐漸可以拄起拐杖緩步行進，老大已成年，國一小兒子當選國家軟式網球隊國中男子組代表隊選手，生活逐日步入正軌。

北高雄家扶中心指出，蕭媽媽不畏困難、擔負家庭重擔，精神就像夜間才開花的夜合花般，花朵綻放時花香四溢，展現客家女性勤勞與堅毅精神，弱勢家庭需要外界扶助才得以成長茁壯。

蕭文玉（右二）選擇到屠宰場上班，通宵工作扛起生活重擔，獲選北高雄家扶的全國自強母親代表。圖／北高家扶中心提供
蕭文玉（右二）選擇到屠宰場上班，通宵工作扛起生活重擔，獲選北高雄家扶的全國自強母親代表。圖／北高家扶中心提供

家扶中心 復健

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