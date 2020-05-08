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施國隆蒞金視察張文帝洋樓修復 盼成文資局金門工作站
1934年創建的金沙鎮張文帝洋樓在今年3月底進行動土典禮，原本文化部文化資產局局長施國隆要親自出席，但受新冠肺炎的影響，未能成行，施國隆日前專程來視察洋樓的修復情形，並允諾會大力協助，待洋樓修復後，未來將成為文化資產局金門工作站，做為文化資產修復人才培訓基地。
金門縣文化局長許正芳今天表示，施國隆局長日前視察金沙鎮張文帝洋樓修復情形，承攬廠商現場有說明，受新型冠狀肺炎影響，材料商家及工作人員都無法前來金門施作，恐會影響原來規劃的工期。
許正芳也轉述，施局長盼將依實際情形且合於規定下適時給予展延工期，也希望屆時能如期開工。
此案是由文化獎得主沈富春承接修復案，由文化資產局投入新台幣4140萬元預算進行修復，施工廠商相當積極和台灣及在地修復文化資產曾獲金質獎的營造公司進行經驗交流，並將得獎原因分析整理於此案之施作流程，以提高修復工程價值及品質。文化局也說，相信工程能如期如質的圓滿完成。
對此，施國隆相當肯定，也針對廠商所提出的想法，允諾會給予大力協助。張文帝洋樓修復後，未來此處將成為文化資產修復人才培訓基地，將會在工程期間投入預算搭配進行人才培育，讓金門文化資產修復邁入嶄新階段。
張文帝洋樓為沙美一帶最為華麗之洋樓，由馬來西亞華僑張文帝寄款回鄉興建，並親自監工。民國26年至34年日軍進駐設置指揮所；民國34年至41年宗親張西湖全家自中國大陸返金門借住；民國41年至47年國軍駐紮，期間曾設立鼠疫防治處；民國47年至78年憲兵隊駐紮；民國81年張氏宗親借住；民國83年以後閒置，直至民國84年張文帝之女張惠英回來繼承產權，期間也成為傳教士在金門落腳的第一個地方，在民國105年贈予金門縣政府，並於108年9月9日和文化部文化資產局締約合作，進行分年修復活化再利用事宜。
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