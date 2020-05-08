施國隆蒞金視察張文帝洋樓修復 盼成文資局金門工作站

1934年創建的金沙鎮張文帝洋樓在今年3月底進行動土典禮，原本文化部文化資產局局長施國隆要親自出席，但受新冠肺炎的影響，未能成行，施國隆日前專程來視察洋樓的修復情形，並允諾會大力協助，待洋樓修復後，未來將成為文化資產局金門工作站，做為文化資產修復人才培訓基地。

金門縣文化局長許正芳今天表示，施國隆局長日前視察金沙鎮張文帝洋樓修復情形，承攬廠商現場有說明，受新型冠狀肺炎影響，材料商家及工作人員都無法前來金門施作，恐會影響原來規劃的工期。

許正芳也轉述，施局長盼將依實際情形且合於規定下適時給予展延工期，也希望屆時能如期開工。

此案是由文化獎得主沈富春承接修復案，由文化資產局投入新台幣4140萬元預算進行修復，施工廠商相當積極和台灣及在地修復文化資產曾獲金質獎的營造公司進行經驗交流，並將得獎原因分析整理於此案之施作流程，以提高修復工程價值及品質。文化局也說，相信工程能如期如質的圓滿完成。

對此，施國隆相當肯定，也針對廠商所提出的想法，允諾會給予大力協助。張文帝洋樓修復後，未來此處將成為文化資產修復人才培訓基地，將會在工程期間投入預算搭配進行人才培育，讓金門文化資產修復邁入嶄新階段。