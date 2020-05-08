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警察與民間善行接力 捐款援助貧困孝子

中央社 / 屏東縣8日電

這是一場警察與民間善行的接力。屏東枋寮警分局東海派出所長藍清輝常率員警幫助弱勢，日前為一名要照顧母親的貧困癌末孝子募款，經由網路傳播，持續有民眾願意貢獻愛心

東海派出所經常在臉書粉絲專頁分享藍清輝率領員警協助轄內貧困弱勢人士的善行，今年3月份張貼春日鄉1名53歲罹患鼻咽癌末期的郭姓男子，孤身照顧年邁母親，罹癌後無法再工作的訊息。

當時，藍清輝透過慈善團體及民間善心人士募得了新台幣1萬元給郭姓男子，後續也在網路上發酵，願意援助郭男的訊息也像滾雪球般，湧進不少愛心。

先是上個月民間團體「南區吃喝玩樂公益」團隊致電派出所，指在粉絲頁注意到藍清輝常援助弱勢民眾，並指名捐款9000元給郭男。

藍清輝近日又分別收到朱姓和蕭姓人士的捐助現金共4000元，指郭男的故事讓他們想盡棉薄之力，其中一封信中更寫著「轉交給那一位孝子，您的義舉感動了我」。

這些訊息同樣在粉絲頁被分享出來，藍清輝今天表示，收到信封及紙條後，感到相當暖心，肯定善心人士的慈悲心腸，相信施比受更有福，捐款已轉送到郭姓孝子手中。

枋寮分局長黃國源表示，藍清輝率領所內員警不僅發揮人民保姆大愛精神，更將愛藉由社群網站傳播，拋磚引玉，讓有能力的人幫助他人。

捐款 愛心 警察

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