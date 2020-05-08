金門模範母親頒獎 陳景蘭洋樓飄咖啡香同慶

金門縣金湖鎮公所今天在金門規模最大的陳景蘭洋樓，舉行模範母親表揚大會，同時慶祝洋樓咖啡館開張。縣府社會處長董燊表示，美景加咖啡，防疫兼顧表揚，非常有創意。

陳景蘭洋樓創建於1921年，現為金湖鎮公所代為管理的觀光景點。鎮長陳文顧為擴大行銷鎮上觀光景點及多元化經營管理，在洋樓2樓規劃咖啡廳，邀請在地知名咖啡達人楊建新技術指導，今天開張。

適逢母親節前夕，鎮公所也利用咖啡廳開張的時機，將今年模範母親表揚大會移師洋樓前廣場舉行。陳文顧表示，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情尚未落幕，戶外表揚可避免室內群聚帶來的風險。縣府社會處長董燊盛讚表揚兼顧防疫，很有創意；獲表揚的婆婆媽媽和家屬也感覺很有氛圍。

陳文顧表示，陳景蘭洋樓2樓可以遠眺成功海灘，景緻怡人，土耳其藍的窗戶，有地中海風情的浪漫；陽光透著門窗映入咖啡廳，是咖啡廳內最自然的光線；戶外座位區更讓人全身舒暢。他邀請鄉親和旅客來這裡點杯咖啡或茶，坐下來享受慢活步調。

陳文顧說，疫情前每天約有300名旅客造訪陳景蘭洋樓；期盼疫情過後能吸引民眾和遊客來這裡喝下午茶，並到洋樓正前方金湯公園走走，欣賞金門的自由女神像。再往前走可到成功海灘與坑道散步看夕陽，感受金湖之美。

陳景蘭洋樓是金門鄉僑陳景蘭1917年回鄉興建「番仔樓」的代表作，兩層樓建築，融合羅馬式拱形外牆和閩南式的門楣窗台和精緻的雕花，讓人印象深刻。

鎮公所表示，洋樓早年免費供當地子弟求學使用；日本占領金門期間，強做日軍指揮所。國軍1949年駐紮，先後為國軍觀測所、陸軍第53醫院，一度還成為金門官兵休假中心。1992年底戰地政務結束，軍方還地於民，2005年縣府斥資新台幣上億元整修，成為金門重要觀光景點。