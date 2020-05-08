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為醫護打氣 屏基正副院長6人捐薪1成抗疫基金

中央社 / 屏東縣8日電

新冠肺炎疫情讓屏東基督教醫院的門診量減少約1成，院長余廣亮和5名副院長從4月起每個月捐出1成薪水作為抗疫基金，關懷第一線醫護；另外，民眾所捐物資不斷，讓屏基好感動。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）1月引爆疫情後，屏基至今門診量約減少了1成，原本醫院有員工關懷基金，但因門診量減少，為鼓勵第一線1500名醫護人員和員工，屏基院長余廣亮和范思善、林連豐、吳榮州、賈佩芳、許榮文等5名副院長，從4月1日起各捐出1成的抗疫基金，作為院內醫護和員工的關懷基金。

屏基行政副院長許榮文表示，社工室為協助紓解防疫期間醫護人員工作壓力，特別規劃每周午茶時間，購買小點心、零食、果汁、飲料分享給員工，並買127箱超過1500包的零食「乖乖」送給員工，祈願疫情就此順利的、乖乖的消弭。

當屏基全體忙著抗疫時，也陸續接到來自社會各界的物資捐贈及親筆鼓勵信，民眾應援的物品琳瑯滿目，有口罩、護手霜、防護眼鏡、防護插管箱、行動電源、便當、餅乾、披薩、雞腿堡、咖啡包、能量飲料、冷凍鯧魚、蝴蝶蘭等。

也有民眾看到大熱天穿著防護衣的急診醫護人員，送來冰涼飲料給急診室醫護人員，堅持不具名放下飲料就走，今天還有民眾捐了好幾個大西瓜，院內幾乎天天愛心爆錶。

這些物資，如有指名給哪個單位，院方會按民眾指定；如果沒有，就輪流發送各單位。許榮文感謝民眾的應援，他表示，不論物資價值多寡，都包含滿滿無價的心意，成為屏基全體堅守崗位的動力。

醫護人員 疫情

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