快訊

李進勇的頭保住了！高雄市罷韓投票1823投票所全數達標

獨／阿嬌、賴弘國離婚早現端倪 友人爆：男的搞不定她

疫情影響 澎湖花火節國際煙火表演賽取消

中央社 / 澎湖縣8日電

因新冠肺炎疫情影響，澎湖年度最具代表性的「2020澎湖國際海上花火節」，除了延至7月舉行，原先也邀8組國際團隊參加煙火表演賽，但這些國家因疫情鎖國或封城限制出境，澎湖縣府決定取消這項表演賽。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節，在疫情趨緩下，訂7月6日辦理開幕，至9月3日止，全縣1市5鄉共施放21場次，並配合防疫，澎湖花火節活動場地將實施人數總量管制。

縣府表示，今年花火節原本因疫情延後，原定8場國際煙火表演賽也宣布取消，全部改為施放10分鐘煙火以及5分鐘無人機科技燈光秀。

另外，今年與華特迪士尼公司合作，花火節另策劃有8場漫威主題之夜的重頭戲，推出漫威專場無人機科技燈光秀和漫威聯名文創商品，可望掀起海上花火另類高潮，另5月20日在馬公篤行十村設置花火體驗館，規劃有廢棄煙火砲管的大型裝置藝術，搭配推出求婚之夜，觀迎情侶與愛侶一起來體驗。

縣府旅遊處表示，「2020澎湖國際海上花火節」，7月6日至9月3日舉行，同樣維持在每週一和每週四施放，另外離島有7月18日的吉貝、8月1日和15日分別在七美和望安施放，總共有21場次。

澎湖 花火節 疫情

延伸閱讀

視導澎湖駐軍 嚴德發：加強防疫確保戰力

振興澎湖旅遊 業者推二天一夜平日每人1999元起

海巡澎湖防疫 陳國恩拜會澎湖縣府

澎湖北辦協助 全家超商開發仙人掌霜淇淋

相關新聞

澄清湖見底露出淤泥 高雄人：準備省水大作戰

今年梅雨遲遲不來，大高雄水情吃緊，昨天起水情燈號進入黃燈，自來水公司夜間減壓供水。為支應大高雄供水，澄清湖儲水量降至11...

近百年歷史陳景蘭洋樓活化賣咖啡 銅板價可賞無敵海景

創建於民國1921年的「陳景蘭洋樓」，有將近百年的歷史，是金門規模最大的洋樓，金湖鎮公所籌備許久的「咖啡館」，今天正式試...

成功海灘追藍眼淚 路燈煞風景將熄燈2個月

你追淚了嗎？最近是藍眼淚的季節，不少民眾都到金門成功海灘追淚，但由於該區路燈太亮，民眾都覺得煞風景，影響拍照，找上金湖鎮代表陳向鑫，希望他能協助向相關單位反映，暫時將路燈關閉兩個月。縣府養護工程所從善如流，即日起將關閉臨海路燈，讓民眾可以欣賞藍眼淚的美麗景致。

民眾應援挺防疫 屏基院長、5副院長捐月薪1成抗疫基金

「謝謝您們！辛苦的醫護人員」台灣從今年1月出現第一例新冠肺炎確診病例，全台醫護人員戰戰兢兢，屏東基督教醫院全體忙著防疫工...

韓國瑜選黨主席？ 鄭照新：可能有人帶風向破壞藍團結

愈接近6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票，政界愈多有關藍營要援韓的消息傳出，包括5月20日之前韓國瑜要與蔡英文總統「正面對決...

正港高雄玉荷包即日開賣 農業局：想嘗鮮動作要快

高雄是全台最大的玉荷包產地，去年因天候因素玉荷包減產，許多人感嘆「有錢也吃不到」，今年產量增加，許多民眾已迫不及待想嘗鮮...

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

高雄正興國小一名陳姓特教女老師，因上課時對特教生破口大罵白痴、笨蛋，也譏諷生活無法自理的學生應包尿布，遭家長質疑不適任，...

高雄美力媽媽當視障兒子的眼睛 韓國瑜感佩並頒獎表揚

今年40歲的黃爾玲2年前發現讀國一的兒子紘緯視力突然急速退化，經檢驗是雷博氏視神經萎縮病變，眼睛可能會變成全盲，她毅然辭...

家扶寄養家庭「勞媽媽」 模範母親用「心」關懷寄養童

屏東家扶中心寄養媽媽黃秀儉獲屏東縣109年模範母親殊榮，黃秀儉加入屏東家扶寄養家庭12年，照顧8名寄養童，因為丈夫姓「勞...

青農自然農法種芒果 慣行法老爸認輸

屏東縣枋山鄉被譽為愛文芒果故鄉，枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手果園，採慣行農法的父親不認同他的自然農法，他靈機一動和父親劃地比賽，結果以草生栽植的果園在品質上完勝，今年通過生產履歷認證，透過網路行銷賣出好價，並製作加工品延伸經濟效益，營收較過去翻倍成長，他父親笑說：「輸得心服口服」。

楠梓文中足球場動土 明年完工

高雄市長韓國瑜昨天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路與援中路口的文中足球場，興建經費達3.5億元，預計110年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，還有可容納1200座位觀眾席的主建築物。市府計畫將此處打造成南台灣足球訓練中心。

新造遠洋魷釣漁船 發大財擲瓶下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司新造遠洋魷釣漁船昨早擲瓶下水，船名就叫「發大財」，直白的訴求，道盡漁業界對經濟榮景的渴望。董事長孫志強說，船名是韓市長給的靈感，好聽又順口，純粹就是想發大財，與政治無關。

熱門新聞

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

擴大急難紓困補助 嘉義市發出第一筆2萬元

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

憂磨石子大象滑梯拆除「絕跡」桃議員請命籲保留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。