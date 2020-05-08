疫情影響 澎湖花火節國際煙火表演賽取消

因新冠肺炎疫情影響，澎湖年度最具代表性的「2020澎湖國際海上花火節」，除了延至7月舉行，原先也邀8組國際團隊參加煙火表演賽，但這些國家因疫情鎖國或封城限制出境，澎湖縣府決定取消這項表演賽。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節，在疫情趨緩下，訂7月6日辦理開幕，至9月3日止，全縣1市5鄉共施放21場次，並配合防疫，澎湖花火節活動場地將實施人數總量管制。

縣府表示，今年花火節原本因疫情延後，原定8場國際煙火表演賽也宣布取消，全部改為施放10分鐘煙火以及5分鐘無人機科技燈光秀。

另外，今年與華特迪士尼公司合作，花火節另策劃有8場漫威主題之夜的重頭戲，推出漫威專場無人機科技燈光秀和漫威聯名文創商品，可望掀起海上花火另類高潮，另5月20日在馬公篤行十村設置花火體驗館，規劃有廢棄煙火砲管的大型裝置藝術，搭配推出求婚之夜，觀迎情侶與愛侶一起來體驗。

縣府旅遊處表示，「2020澎湖國際海上花火節」，7月6日至9月3日舉行，同樣維持在每週一和每週四施放，另外離島有7月18日的吉貝、8月1日和15日分別在七美和望安施放，總共有21場次。