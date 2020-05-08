澄清湖見底露出淤泥 高雄人：準備省水大作戰

今年梅雨遲遲不來，大高雄水情吃緊，昨天起水情燈號進入黃燈，自來水公司夜間減壓供水。為支應大高雄供水，澄清湖儲水量降至110萬噸，湖水見底露出淤泥，特殊景觀引發民眾關注。水公司表示，上次湖水見底是10年前莫拉克風災來襲時發生，近日已停止抽用湖水。

澄清湖水庫是大高雄用水備援水庫之一，今年降雨量不如往年，自來水公司啟動備援用水，可儲存263萬噸的水面僅剩不到一半，從長庚醫院大埤路過去，澄清湖湖面乾枯見底，底部大片淤泥顯漏出來，乾涸景觀與湖畔「水深危險」的警告標誌反差很大。

一名休閒民眾說，受疫情影響，近日常去澄清湖散步，近日湖水幾乎快乾了，空氣中瀰漫臭味，這種情況前所未見，高雄人真的要開始省水了，否則恐怕撐不到梅雨到來。

自來水公司七區管理處表示，澄清湖目前蓄水量只剩110萬噸， 98年莫拉克風災摧毀高屏攔河堰，當時曾經啟動澄清湖水庫支應，當時曾出現類似景觀，近日已經停止抽湖水，改由南化水庫支應。