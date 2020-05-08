聽新聞
test
0:00 / 0:00
澄清湖見底露出淤泥 高雄人：準備省水大作戰
今年梅雨遲遲不來，大高雄水情吃緊，昨天起水情燈號進入黃燈，自來水公司夜間減壓供水。為支應大高雄供水，澄清湖儲水量降至110萬噸，湖水見底露出淤泥，特殊景觀引發民眾關注。水公司表示，上次湖水見底是10年前莫拉克風災來襲時發生，近日已停止抽用湖水。
澄清湖水庫是大高雄用水備援水庫之一，今年降雨量不如往年，自來水公司啟動備援用水，可儲存263萬噸的水面僅剩不到一半，從長庚醫院大埤路過去，澄清湖湖面乾枯見底，底部大片淤泥顯漏出來，乾涸景觀與湖畔「水深危險」的警告標誌反差很大。
一名休閒民眾說，受疫情影響，近日常去澄清湖散步，近日湖水幾乎快乾了，空氣中瀰漫臭味，這種情況前所未見，高雄人真的要開始省水了，否則恐怕撐不到梅雨到來。
自來水公司七區管理處表示，澄清湖目前蓄水量只剩110萬噸， 98年莫拉克風災摧毀高屏攔河堰，當時曾經啟動澄清湖水庫支應，當時曾出現類似景觀，近日已經停止抽湖水，改由南化水庫支應。
水公司表示，大高雄從5月7日起夜間減壓供水，預估每日可省3.5萬噸用水，因限水措施啟動不久，還要多觀察幾天才知道成效如何；受高屏堰川流量下降影響，目前大高雄用水缺口由南化水庫、伏流水與地下水支應，供水尚稱平衡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言