高醫大發起一日捐 助受疫情影響的學子安心就學

新冠肺炎疫情衝擊各業，很多民眾失業或被迫無薪假，今年的母親節可能不會好過，高雄醫學大學為讓學子都能安心就學，今天發起疫情送暖一日捐行動，盼做為母親節最溫暖的獻禮。

高雄醫學大學表示，疫情一開始，學校就發出急難救助金幫家庭突遭衝擊的學生應急，但疫情持續擴大，有些家長非自願失業，經濟斷炊，一些原本靠打工賺生活費和學費的學生也無法工讀。高醫大為讓這些學生能安心就讀，發起一日捐，盼同仁慷慨解囊，捐出一日所得到「安定就學緊急生活助學基金」，協助需要支援的學生。

高醫大校長鐘育志除寫了一封公開信，呼籲大家為防疫工作盡力，也捐出部分所得！他表示，疫情對國內經濟衝擊很大，高醫大啟動關懷弱勢學子機制，清查需要協助的學生，相信及時伸出援手，就能改變他們的一生。

學校表示，高醫大首任院長杜聰明博士創校初期，矢志培養具有愛心奉獻的醫學人才，因此過去國內外發生重大事件，高醫大即發起一日捐行動，包括八八風災、高雄氣爆、台南大地震、日本熊本大地震等，都有高醫人參與賑災，歷年共募集近2千萬元的善款。