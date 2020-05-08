近百年歷史陳景蘭洋樓活化賣咖啡 銅板價可賞無敵海景

創建於民國1921年的「陳景蘭洋樓」，有將近百年的歷史，是金門規模最大的洋樓，金湖鎮公所籌備許久的「咖啡館」，今天正式試營運，不少人搶先到場「嚐鮮」，對於可以一邊欣賞成功海灘的景緻，又能品嚐一杯好咖啡，覺得相當滿足。

「陳景蘭洋樓」現在是金湖鎮公所代管的觀光景點，為擴大行銷金湖觀光景點及多元化經營管理，鎮公所最近籌備賣起咖啡，並邀請地區知名咖啡老師楊建新幫忙傳授，經過他的專業培訓，現在店裡的咖啡都有專業的水準。

金湖鎮長陳文顧表示，陳景蘭洋樓二樓咖啡廳，可以欣賞成功海灘的景緻，景色非常的棒，來這裡可以點一杯好喝的咖啡或是茶飲，坐下來享受慢活的步調，堪稱是「無敵海景、無敵咖啡」。

陳文顧說，陳景蘭洋樓是金湖最知名的景點之一，每天的觀光人次最少有將近300人，但目前受疫情影響，人流有大幅減少，所以咖啡館目前的營業時間是早上9點到下午5點，咖啡的價格大概是50至100元，未來若客源大增，可能會考慮開放夜間。