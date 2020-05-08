民眾應援挺防疫 屏基院長、5副院長捐月薪1成抗疫基金

「謝謝您們！辛苦的醫護人員」台灣從今年1月出現第一例新冠肺炎確診病例，全台醫護人員戰戰兢兢，屏東基督教醫院全體忙著防疫工作，陸續接到來自社會各界物資捐贈，各式各樣，有口罩、護手霜、行動電源、披薩、能量飲料、冷凍魚，還有小朋友寫的親筆鼓勵信，讓醫護人員揪感心；此外，屏東基督教醫院院長、5名副院長，從4月1日起，6人捐出每月月薪的10％作為醫院抗疫基金，用於關懷屏基防疫人員與相關物資設備使用。

屏東基督教醫院行政副院長許榮文說，醫院有感疫情延續，紓解防疫期間員工工作壓力，成立關懷小組，固定每周四到各單位，跟員工們互動。設計出「乖乖」牆，當大家看到127箱超過1500包的乖乖「進駐」屏基時，大家都祈願希望疫情能順利的，乖乖消弭。

許榮文說，疫情期間感受社會大眾愛心，捐贈許多應援物資至少90多項，有個人、公司，也包括不願具名民眾，拿著飲料2、30杯就放在急診室旁，讓急診人員很感動。

許榮文說，捐贈物資多元，有些單位指定特別科室，若沒有指定，就要思考這些物資怎麼運用，以從事防疫工作前線的人員為主，指定最多科室是急診室。

許榮文說，收到最感動的物資，有身障團體本身也是照顧者，看到防疫需求，請老師教導製作洗手液，捐贈給醫療院所，從被關懷者，反過來鼓勵前線防疫人員。

收到應援物品琳瑯滿目，花、披薩、口罩，防護眼鏡、行動電源，屏基護理部主任陳寶珍說，收到物品多元，最特別就是「冷凍鯧魚」，昨下午廠商送1600條，魚有保存、運送問題，有些同事吃素，為了讓大家感受暖心禮物，吃素的同事，多送一條絲瓜，感受民眾的溫暖。今天也有團體特別送西瓜。