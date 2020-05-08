小琉球創意海廢裝飾牆 傳達「讓少塑，變多數」

屏東小琉球近年人氣竄升，但每年百萬遊客產生的垃圾量，也為小島帶來沉重壓力，一群關心環境議題的島上住民，不斷發想創意減塑點子，從鼓勵參與淨灘發送海灘貨幣開始，到店家祭出優惠鼓勵遊客落實環保的環保手遊，獲商家響應的環保杯、餐具和輕便雨衣租借，運用海洋廢棄物製作的創意牆壁裝飾藝術在今天完成，可望成為熱門打卡新景點。

琉球海湧工作室負責人郭芙說，這面10多人分工合作、花了3天時間打造的創意海廢牆，由621個瓶蓋，781個浮球和馬桶蓋、輪子、塑膠籃、塑膠罐、拖鞋等海洋廢棄物組成，都是平時淨灘時的「戰利品」，以小琉球最具代表性的海龜為主角。

她說，選用塑料海洋廢棄物製作牆壁藝術，主要是要提醒大家「海洋裡有多少垃圾」，在海洋環境中，估計有150萬噸塑料垃圾，傳達「讓少塑，變多數」觀念，之後還會再製作多面；希望以集體力量形成風氣，每個人都能成為減塑運動的行動者，從源頭開始減塑。

她說，創意減塑的風氣慢慢在島內發酵，串連島上友善環境店家，由店家自發性提供獎品，鼓勵遊客響應自備餐具、退回房間備品等環保行動，從源頭開始垃圾減量，接著推雨衣琉著用、環保餐具、環保杯租借等，讓減塑觀念不斷擴散，打造無塑島不是遙不及的夢。