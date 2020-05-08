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韓國瑜提停止罷免抗告被駁回 市府：遺憾但尊重

中央社 / 高雄8日電

高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請停止執行經一審被駁回再提抗告，二審仍駁回抗告確定。韓國瑜今天對於媒體追問相關問題未回應；市府新聞局長鄭照新說，遺憾但尊重。

韓國瑜上午到旗津區慰訪獲得高市府社會局今年舉辦的母親節「美力媽媽」獎黃爾玲，慰訪前對於媒體追問聲請停止罷免抗告被駁回確定，以及媒體報導520與總統蔡英文對決和挺過罷韓即直取黨主席等，都未回應。

對於相關問題，鄭照新於韓國瑜慰訪行程結束後，接受媒體聯訪時表示，高市府的態度一向很明確，現在就是市政優先、防疫第一，市府都在忙於防疫紓困專案等，關於政治爭議的部分交給司法，對於抗告遭駁回確定的結果，表示遺憾但尊重。

至於韓國瑜是否直取黨主席，鄭照新表示，最近都有一系列的特定報導，尤其是之前的520正面對決等報導，完全是空穴來風，沒有這樣的事情。

鄭照新也指出，確實有一些好朋友會有焦慮感，不斷詢問應該用什麼態度來面對這些政治運動，韓國瑜當時都不斷強調，14日、15日是高雄市議會的定期會，所以專心準備相關的防疫紓困和市政報告，因此現在就是專心準備市政等報告，至於政治的議題暫不作考慮，卻被引申為正面對決等不實的謠言。

鄭照新表示，這些完全是子虛烏有的事，既然是子虛烏有，那麼後面包括黨主席等的問題都是建立在一個子虛烏有的傳言之上，在邏輯上自然就不會存在，也沒有討論的價值。

鄭照新說，這種類似帶風向的報導，他認為有可能是故意要在關鍵時刻破壞藍營內部團結，不值得評論。而外傳藍營勸進前新北市長朱立倫遷戶口來高雄補選市長，他完全沒有聽說過這樣的說法。

韓國瑜 鄭照新

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