2020台灣烘焙王及世界麵包大賽國手選拔 今起開放報名

標榜台灣年度最大烘焙比賽【2020 UniBread烘焙王麵包大賽】今天起開放報名。主辦單位表示，為了「一掃疫情低潮活絡烘焙產業」，祭出50萬元獎金，且優勝者將代表台灣前往法國參加明年「世界麵包大賽MONDIAL DU PAIN」。

這項「烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔賽」，開放網路及書面報名到6月30日，9月9日靜態初賽評選出6位選手晉級，12月2日動態決賽角逐「年度烘焙王」寶座。

報名活動網站：www.uni-flour.com.tw

今年第四屆的UniBread烘焙王麵包大賽，由統一企業、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，以國際賽事標準提供規模最完善的烘焙競技舞台，孕育台灣全能型烘焙人才，是目前烘焙業具指標性的麵包賽事，不僅「難度等級最高、冠軍獎金最優渥，更與國際賽事接軌」，是2021年世界麵包大賽（8th MONDIAL DU PAIN）台灣區選拔賽。

世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）是由法國歷屆最佳工藝師成員（MOF, Meilleur Ouvrier de France）號召組成的法國麵包大使協會所舉辦，更具專業權威，是國際上最中立、公正的麵包比賽，因此被全球烘焙職人視作烘焙競技的最高殿堂榮耀。

主辦單位表示，2020 UniBread烘焙王麵包大賽今年除要求選手需在8.5小時內獨立完成世界麵包類、甜麵包類、藝術麵包類三大比賽類別，共8項烘焙作品，還加入了全新比賽項目——「手揉麵團」，將考驗選手們對於未知麵團的即興演繹能力，「以超乎國際標準的究極試煉評選出全能型烘焙工藝大師」。