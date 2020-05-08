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牡丹社事件146週年 墾管處將辦人文輕旅走一趟

中央社 / 屏東縣8日電

因「海角七號」電影而爆紅的「恆春縣城」，墾管處指出，它與重要歷史事件「牡丹社事件」有關，今年適逢146週年，將辦「人文輕旅－牡丹社風雲」活動，增進大眾對它的了解。

今年是「牡丹社事件」146週年，墾丁國家公園管理處將在23日舉辦「人文輕旅－牡丹社風雲」活動，增進大眾對國家公園人文資產的了解。

墾丁國家公園管理處今天指出，清同治10年（西元1871年），位於台灣東北方的宮古島民前往琉球王國進貢途中，因天候因素漂流到台灣東南部的八瑤灣海岸（今滿州鄉九棚），闖入排灣族的領域，雙方因語及文化的隔閡產生衝突，其中有54人遭原住民殺害，史稱「琉球漂民事件」。

同治13年（1874年），日本藉這個事件以懲凶為理由，派陸軍中將西鄉從道率軍3500餘人，登陸社寮（今車城鄉射寮村），當日軍抵達牡丹鄉石門附近時，遭牡丹社、高士佛社原住民據石門天險抵抗，使日軍攻勢一度受挫，後來日軍三面夾攻，原住民遭敗，此即「牡丹社之役」。

墾管處表示，日軍隨後在龜山建督府、開設病院，並繪圖測量沿岸各地準備屯田久駐，侵台的野心暴露無遺，因此清廷對台灣的治理態度轉為積極，於是命時任福建船政大臣沈葆楨為欽差，統籌台灣海防事務；沈葆楨於光緒元年（1875年）奏准在琅嶠築城設縣，並改名為「恆春」。

牡丹社事件有12名排灣族勇士的頭顱被帶回日本，其中4個頭顱輾轉在英國愛丁堡大學收藏。民主進步黨立委伍麗華1日邀請原住民族委員會、文化部文化資產局及屏東縣政府，在牡丹鄉公所召開「愛丁堡大學返還先民遺骨計畫」協調會時指出，愛丁堡大學已表示願意還返遺體，希望部落能夠凝聚後續執行方法的共識。

伍麗華在會後接受中央社記者電話訪問時表示，這件事已經過部落會議的討論，不會有變數，若成功返還，將創台灣國際遺骨返還部落首例。

墾管處解說教育課長馬協群說，「牡丹社歷史之旅」選在5月，就是當年日軍登陸後策動戰事的時間點，墾管處將邀請牡丹鄉及後灣社區的解說員，與遊客共同探索及回顧這段百餘年前發生在南台灣的歷史事件始末，以及瀏覽認識所經路線的恆春半島人文歷史風物。

「人文輕旅－牡丹社風雲」活動路線，恆春東門→統埔琉球藩民五十四名墓→石門古戰場→龜山→龜山牡丹社事件紀念碑→後灣社區風味簡餐（並觀賞影片）→恆春北門→恆春東門。

墾管處表示，活動在23日舉辦，名額30人，每人新台幣350元，為鼓勵青少年參與活動了解在地歷史，7至19歲青少年半價特惠，歡迎上網報名。

恆春 墾管處 日軍

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