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韓國瑜選黨主席？ 鄭照新：可能有人帶風向破壞藍團結
愈接近6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票，政界愈多有關藍營要援韓的消息傳出，包括5月20日之前韓國瑜要與蔡英文總統「正面對決」、國民黨中央要全力救韓等。高雄市新聞局長鄭照新今天被媒體問到這些事時，都說是空穴來風、子虛烏有，韓國瑜和高雄市政府眼前以市政、防疫與紓困為先。
對於向台北高等行政法院提出有關罷免無效的抗告被駁回，鄭照新說，市府感到遺憾但尊重，新聞報導很多，韓國瑜自然看到這些消息，韓的態度也是這樣。
外傳國民黨要全力助韓國瑜度過罷免難關，鄭照新表示，最近有一系列報導談相關事項，說什麼520之前要和蔡總統正面對決，這都是空穴來風；是有一些好朋友感到焦慮，問說要用什麼態度來面對？高雄市政府這邊的態度都很清楚。
鄭說，本月14日高雄市議會開預備會議，15日開議，18和19日是市長施政報告暨質詢，隔天就是520，就有人傳韓國瑜要和蔡總統正面對決，這完全子虛烏有，韓國瑜和市府團隊就是全力面對議會的監督，做好市政、防疫和最近的紓困。
對於韓國瑜要參選黨主席的傳聞，鄭照新表示，那也是子虛烏有，也有可能是有一些人在帶風向，故意在關鍵時刻破壞藍營的團結，不值得評論。
他表示，政治運動上有訴求的自由， 但有太多不實的資訊，像抹黑韓國瑜的太太李佳芬去關切教育局和民政局，他有倒數計時要造謠的人澄清，都沒有澄清；在全國關注高雄的事情時， 如何讓資訊對稱和正確，要全國一起來努力。
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