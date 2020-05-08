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正港高雄玉荷包即日開賣 農業局：想嘗鮮動作要快
高雄是全台最大的玉荷包產地，去年因天候因素玉荷包減產，許多人感嘆「有錢也吃不到」，今年產量增加，許多民眾已迫不及待想嘗鮮，高雄市農業局長吳芳銘說，即日起在農業局經營的「高雄首選」電商平台開放線上預購，玉荷包產期僅短短3周，想吃動作要快，錯過要再等明年。
玉荷包風味獨特，是不少老饕的最愛，產季即將到來，農業局為滿足消費者嘗鮮需求，今年提早開放預購，即日起可在「高雄首選電商平台」線上預購， 5斤裝特級禮盒788元，頂級禮盒5斤裝1088元，不需另計運費。
高雄市荔枝種植面積約3100公頃，其中玉荷包占7成，約 2100公頃，是全國玉荷包最大生產地，遍及大樹、旗山、內門、杉林等區域，又以大樹區為最大宗。走訪大樹，可看到滿山遍野的玉荷包荔枝高掛樹梢，今年玉荷包荔枝開花結果情況約有6成，估計今年收獲量可達1萬5000公噸。
玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q彈，滋味迷人。高雄市農業局以「高雄首選」打響農產名號，以粒裝分級包裝，不帶枝、不帶葉，嚴選通過產銷履歷認證的玉荷包，提高禮盒品質，也為高雄玉荷包奠定品牌價值。高雄首選電商平台 https://www.khagri.org.tw/。
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