高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

高雄正興國小一名陳姓特教女老師，因上課時對特教生破口大罵白痴、笨蛋，也譏諷生活無法自理的學生應包尿布，遭家長質疑不適任，結果輔導期間申請到大樹溪埔國小被「退貨」，現在又想調杉林國小，人本教育基金會及多位議員、家長代表今早連袂召開記者會抗議並要求教育局重啟調查，杉林國小家長怒喊，「我們不是回收場」。

高雄正興國小陳姓不適任女特教師，傳將調到杉林國小任教，引發杉林國小家長不安，今早人本教育基金會及林智鴻、林富寶、李雅慧、林于凱及鄭孟洳等議員召開記者會，趕在杉林國小召開教評會研議陳師轉調一案前，揭發陳師不適任事的劣行。

人本南部聯合辦公室副主任古秀妃痛心地表示，陳姓女教師2000年在壽山國小即傳出不適任，事後到正興國小任職，2018年10年再遭指控，罵學生笨蛋、白痴，也諷刺生活無法自理的學生去包尿布、沒路用。另她上課時滑手機，不顧孩子，連學生關在廁所玩馬桶水、跌倒也渾然不知。

去年11月人本介入，要求正興國小調查，學校與教育局卻互踢皮球，調查期間陳師申請到大樹溪埔國小，被學校「退貨」，自此陳師開始請長假到去年8月，調查結果認為她需接受輔導，不料今年元月學校指她輔導有成，可繼續留校任教，若到他校可加裝監視器監控教學，但前兩天卻傳出她又要請調杉林國小！

「可在新校加裝監視器，這是什麼鬼理由」，古秀妃說，陳師兩年請假長達231天，錢照領，卻糟塌學生。2000年她即被壽山國小指控推銷一瓶2000元的高價營養品，明顯不適任，現在要調職偏鄉，到底把偏鄉孩子當什麼?

「偏鄉不是收垃圾的地方」市議員林富寶表示，不適任教師應儘速處理，學校與教育局卻包庇！市議員林智鴻則說，這樣的教師到其他 學校任教，難道就不會造成其他學校家長師生困擾。社會大眾更不能接受的是，事發500天教育局未斷然處置，他批教育局長吳榕峯，政治正確比教育的本質還重要，此事教育局應重啟調查，別讓不適任者繼續殘害其他孩子。

市議員李雅慧也認為，此案處理流程有嚴重瑕疵，教育局卻睜一隻眼閉一隻眼，此事應重啟調查，由專審會介入處理，不能讓事件一再重延。市議員鄭孟洳則說，教育局若不處，局長也不適任。

杉林國小家長會長朱明乾表示，家長知道陳姓教師要來，都十分擔憂，偏鄉不是資源回收場，他們不要陳師來。一名正興國小家長也表示，她孩轉到正興國小才1個月又23就決定再轉學，因為她看到陳師只在滑手機，放教學影片，沒認真教學，孩子連人帶桌椅摔到地上都沒發覺，「我的孩子在學校只是浪費時間」。