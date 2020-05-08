高雄美力媽媽當視障兒子的眼睛 韓國瑜感佩並頒獎表揚

今年40歲的黃爾玲2年前發現讀國一的兒子紘緯視力突然急速退化，經檢驗是雷博氏視神經萎縮病變，眼睛可能會變成全盲，她毅然辭去工作，報考高雄市旗津國中的特教助理員，當孩子的「眼睛」，協助把課程教材轉換為語音檔。高雄市今年表揚的美力媽媽，黃爾玲獲「給力媽媽」的肯定，市長韓國瑜上午到旗津國中頒獎給黃爾玲。

黃爾玲2年多前在一般公司做行政職，紘緯國一升國二時，視力突然急速退化，被檢驗出是有遺傳性的雷博氏視神經萎縮病變，眼睛中間有一個黑點，周邊有一點光，可能會變成全盲，孩子努力適應病變後的學習和生活，黃爾玲決定辭去工作當孩子的眼睛。

高雄市社會局表示，紘緯的眼睛病變與母系遺傳有關，黃爾玲因此承受更多壓力。

她考上旗津國中特教助理員，積極參與視障生相關講座，了解如何讓兒子獲得最佳資源與輔導，期待培養孩子面對未來人生的挑戰；她協助將兒子的課程教材轉成語音檔讓兒子學習。旗津國中目前也就紘緯情況積極尋找多方資源，希望可以協助孩子治療眼疾龐大的醫療開銷。

高雄市今年因新冠肺炎疫情，不辦大型的表揚大會，韓國瑜今天特別到旗津國中頒獎表揚黃爾玲。韓國瑜感佩黃爾玲的勇敢與努力，鼓勵紘緯要用功讀書，日後成為社會的棟梁。

紘緯失去視力之後，沒有自暴自棄，反更用心學習，107年獲得高雄市身心障礙運動游泳視障組金牌6面，108年獲得總統教育獎的表揚，今天他送上鮮花感謝媽媽的照顧。