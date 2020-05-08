USR計畫上山下海 正修科大「正能量」名列前茅

屏東縣枋山鄉被譽為愛文芒果故鄉，枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手果園，採慣行農法的父親不認同他的自然農法，他靈機一動和父親劃地比賽，結果以草生栽植的果園在品質上完勝，今年通過生產履歷認證，透過網路行銷賣出好價，並製作加工品延伸經濟效益，營收較過去翻倍成長，他父親笑說：「輸得心服口服」。

2020-05-07 23:32