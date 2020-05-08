快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

USR計畫上山下海 正修科大「正能量」名列前茅

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
正修科大師生團隊帶領桃源居民前往台南參加農業觀摩活動。圖／正修科大提供
正修科大師生團隊帶領桃源居民前往台南參加農業觀摩活動。圖／正修科大提供

為實踐大學社會責任（USR），正修科技大學走入高雄桃源、旗山、林園，以及屏東新埤四地，送餐服務獨居長輩、協助偏鄉小朋友課輔，甚至行銷山區芒果，這些努力被外界看見，天下雜誌2020USR大學公民調查，看見大學正能量，正修獲評私立科大前5名。

近年教育部將大學社會責任（USR）實踐列為重點，今年邁入第二期。正修科大指出，全台收件136校437件，審查後通過97校217件，正修科大4件全數過關，4件計畫分別為「高雄市桃源區」、「屏東縣新埤鄉」、「高雄市旗山區」與「高雄市林園區」。

校方指出，師生團隊以替屏東縣新埤鄉打造好吃、好玩、好健康為主題，替新埤鄉餉潭國小進行課後輔導，並協助艾米達精靈休閒莊園餐飲與精靈公仔設計，結合學校Cosplay社團提升特色與附加價值。

高雄桃源則以行銷金煌芒果為主，團隊以桃源區舊名「KALAVUNG」為發想，透過「桃源KALAVUNG卡拉風莊園」推廣金煌芒果及愛玉，校內產銷平台幫農民販售1210箱金煌芒果禮盒，總金額超過60萬元，並開發網路訂購，將農產品從產地銷往果菜市場。

林園USR的計畫核心為食品安全與健康促進計畫，協助林園圖書館進行櫥窗佈置、活化閒置空間，並針對林園區養殖水源、農漁產品進行農藥與重金屬檢測，為生產者與消費者食安把關。

旗山USR聚焦創造產業活化，團隊同時與中寮、糖廠、圓富、南新、大林、中洲等六個成熟型社區合作，結合當地特色產業、小旅行，永續旗山在地生機。

屏東縣 芒果 高雄市

延伸閱讀

青儲生棄升學 四技二專要481人招到91人

罷韓1823投開票所 只剩三民區仍缺8所

技專校院 專收技術偏才或實驗教育生

考證照還到業界實習 科大生畢業即就業起薪35000元

相關新聞

家扶寄養家庭「勞媽媽」 模範母親用「心」關懷寄養童

屏東家扶中心寄養媽媽黃秀儉獲屏東縣109年模範母親殊榮，黃秀儉加入屏東家扶寄養家庭12年，照顧8名寄養童，因為丈夫姓「勞...

青農自然農法種芒果 慣行法老爸認輸

屏東縣枋山鄉被譽為愛文芒果故鄉，枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手果園，採慣行農法的父親不認同他的自然農法，他靈機一動和父親劃地比賽，結果以草生栽植的果園在品質上完勝，今年通過生產履歷認證，透過網路行銷賣出好價，並製作加工品延伸經濟效益，營收較過去翻倍成長，他父親笑說：「輸得心服口服」。

楠梓文中足球場動土 明年完工

高雄市長韓國瑜昨天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路與援中路口的文中足球場，興建經費達3.5億元，預計110年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，還有可容納1200座位觀眾席的主建築物。市府計畫將此處打造成南台灣足球訓練中心。

新造遠洋魷釣漁船 發大財擲瓶下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司新造遠洋魷釣漁船昨早擲瓶下水，船名就叫「發大財」，直白的訴求，道盡漁業界對經濟榮景的渴望。董事長孫志強說，船名是韓市長給的靈感，好聽又順口，純粹就是想發大財，與政治無關。

助身障者自立 高雄庇護工場媽咪禮盒 盼相挺

高雄市有9家庇護工場，提供148名身心障礙者工作機會。疫情期間各庇護工場產品滯銷，母親節將屆，庇護工場推出多款糕點，有「天使羽翼蛋糕」、「福氣生乳捲」禮盒，高市府勞工局表示，希望民眾多使用「暖心相守寄未來」預購方式，讓媽媽享用美味點心，也幫助身心障礙者自立。

影／金門針車達人捐縫紉機給教會 修女：天主的禮物

天主教金門教會今年把唯一一台縫紉機送去菲律賓教區，針車修理達人楊銘達得知，決定再捐1台給教堂，楊銘達說，他最近剛收到一部...

影／防疫英雄辛苦了！潘孟安贈花卉伴手禮感謝付出

「防疫英雄，感謝有您！」屏東縣長潘孟安今特別贈送溫馨花禮盒，給在第一線防疫的工作人員，縣府將在5月分批送給9500名防疫...

成功海灘追藍眼淚路燈太煞風景 民代反映熄燈2個月

你追淚了嗎？最近是藍眼淚的季節，不少民眾都到成功海灘追淚，但由於該區路燈太亮，民眾都覺得煞風景，影響拍照，找上金湖鎮代表...

中鋼、聯鋼營造情義相挺 小港醫院檢疫組合屋啟用

中鋼公司與聯鋼營造為保護醫護人員與接受採檢的民眾安全，聯手協助高雄小港醫院搭建戶外組合屋供做檢疫觀察用途，充份發揮「好厝...

脫離棒壇回鄉當青年果農 營收較父親時代成長翻倍

屏東縣枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手愛文芒果園，採慣行農法的父親不認同他想引進的友善農法，他靈機...

蘇揆道歉 高市府：感謝撥款、不足之處市府扛

紓困作業混亂，行政院長蘇貞昌下午開記者會向民眾道歉滅火。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，感謝中央撥款給地方發放紓困，但中間...

韓國瑜視察紓困申請 感謝公所人員辛勞

高雄市長韓國瑜下午前往三民區公所視察民眾申請紓困作業，韓國瑜稱讚三民區公所的分流受理方式，讓民眾不會混亂，也感謝公所等人...

熱門新聞

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

「怎可能無故請油飯」 原來是外燴業者慘賠仍力挺藥師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。