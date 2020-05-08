USR計畫上山下海 正修科大「正能量」名列前茅
為實踐大學社會責任（USR），正修科技大學走入高雄桃源、旗山、林園，以及屏東新埤四地，送餐服務獨居長輩、協助偏鄉小朋友課輔，甚至行銷山區芒果，這些努力被外界看見，天下雜誌2020USR大學公民調查，看見大學正能量，正修獲評私立科大前5名。
近年教育部將大學社會責任（USR）實踐列為重點，今年邁入第二期。正修科大指出，全台收件136校437件，審查後通過97校217件，正修科大4件全數過關，4件計畫分別為「高雄市桃源區」、「屏東縣新埤鄉」、「高雄市旗山區」與「高雄市林園區」。
校方指出，師生團隊以替屏東縣新埤鄉打造好吃、好玩、好健康為主題，替新埤鄉餉潭國小進行課後輔導，並協助艾米達精靈休閒莊園餐飲與精靈公仔設計，結合學校Cosplay社團提升特色與附加價值。
高雄桃源則以行銷金煌芒果為主，團隊以桃源區舊名「KALAVUNG」為發想，透過「桃源KALAVUNG卡拉風莊園」推廣金煌芒果及愛玉，校內產銷平台幫農民販售1210箱金煌芒果禮盒，總金額超過60萬元，並開發網路訂購，將農產品從產地銷往果菜市場。
林園USR的計畫核心為食品安全與健康促進計畫，協助林園圖書館進行櫥窗佈置、活化閒置空間，並針對林園區養殖水源、農漁產品進行農藥與重金屬檢測，為生產者與消費者食安把關。
旗山USR聚焦創造產業活化，團隊同時與中寮、糖廠、圓富、南新、大林、中洲等六個成熟型社區合作，結合當地特色產業、小旅行，永續旗山在地生機。
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