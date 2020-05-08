家扶寄養家庭「勞媽媽」 模範母親用「心」關懷寄養童

屏東家扶中心寄養媽媽黃秀儉獲屏東縣109年模範母親殊榮，黃秀儉加入屏東家扶寄養家庭12年，照顧8名寄養童，因為丈夫姓「勞」，大家都稱她為「勞媽媽」，她笑稱，自己是勤儉又辛勞的媽媽，「只要看到寄養孩子回到生活常軌，一切辛苦都釋然」。

黃秀儉昨天（7日）生日，屏東家扶中心選在這天祝福她獲屏東縣模範母親，黃秀儉說，最具意義的生日禮物。

「勞媽媽」黃秀儉與先生勞政修當初因為朋友也是寄養家庭，彼此分享後，心裡那份助人的心油然而生，夫妻積極收集寄養相關資料並立刻申請擔任屏東家扶寄養家庭。初生之犢的勇氣，讓她第一位寄養童就是困難教養的孩子，接著陸續照顧的孩子有受性侵害、衝動控制、愛滋寶寶等，但不管有多困難，勞媽媽從未拒絕過。

勞媽媽接下了一名已轉安置3戶寄養家庭的少女小瑩（化名），小瑩正值青少年叛逆期，像刺猬般，曾因憤怒而拿刀對著勞媽媽，勞媽媽理解小瑩來自混亂又暴力的家庭，受創的心需更多包容，勞媽媽以溫柔、耐心加幽默，幫助小瑩管理情緒，學習與人相處。

小瑩向社工說，「沒有家庭可以容得下我，也沒有人管得了我，剛到勞媽媽家時，我就是要試試他們可以耐我何，沒想到勞媽媽什麼招都接得下，我太佩服她了，她對我的信任讓我相信自己是值得被愛的」。

勞媽媽照顧孩子秘笈有三寶三不「睡飽、吃飽、玩飽」、「不刻意、不過度、不強求」，照顧寄養童不強迫孩子要變成什麼樣子，而是從「心」去認識孩子，陪伴孩子一步步往前，秉持「三寶三不」信念，相信寄養童終將從心蛻變。

勞媽媽認為，寄養家庭給寄養孩子一個家，讓寄養孩子不會因原生家庭的種種而落入被遺棄的創傷，相信因緣份而來到家裡的每個孩子並建立正向關係，讓寄養家庭與寄養童能互相陪伴。