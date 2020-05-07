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楠梓文中足球場動土 明年完工
高雄市長韓國瑜昨天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路與援中路口的文中足球場，興建經費達3.5億元，預計110年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，還有可容納1200座位觀眾席的主建築物。市府計畫將此處打造成南台灣足球訓練中心。
動土典禮由精彩熱鬧的舞獅陣揭開序幕，市長韓國瑜、運動發展局長許文宗、立法委員劉世芳及高雄市議會多位議員，一起上香祈福，啟鏟動土。
教育部體育署配合行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，107年核定補助高雄市政府2億3800萬元，加上市府自籌1億1613萬元，後續配合足球場規畫變更為體育用地，完工後將配合高雄國家體育場，提供國際賽練習場地，舉辦足球企業聯賽及國內各級足球賽事外，平日可提供鄰近學校體育教學、訓練，推廣全民足球運動。
韓國瑜表示，感謝身兼高雄市體育會足球委員會主委的立委劉世芳，積極穿針引線，為高雄市爭取經費，推動高雄市的職業足球隊。
許文宗指出，文中足球場室內外均採用多元、生態、節能減碳及健康的手法，球場外圍規畫多處友善鄰里空間，有原生花木賞花步道供里民散步遊憩，還有可供民眾及球迷於場外看球的小土坡。
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