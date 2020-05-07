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影／金門針車達人捐縫紉機給教會 修女：天主的禮物

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在金門明昌針車行的老闆楊銘達的指導下，天主堂的高修女也學會了使用與保養縫紉機。記者蔡家蓁／攝影
在金門明昌針車行的老闆楊銘達的指導下，天主堂的高修女也學會了使用與保養縫紉機。記者蔡家蓁／攝影

天主教金門教會今年把唯一一台縫紉機送去菲律賓教區，針車修理達人楊銘達得知，決定再捐1台給教堂，楊銘達說，他最近剛收到一部有40多年歷史的縫紉機車頭，他將縫紉機重新維修保養後，捐給天主堂。教會的高修女說，她們最近正在跟天主祈禱需要縫紉機，沒想到楊銘達就送來了，真的是天主的禮物。

楊銘達是金門著名的針車修理達人，20多年來修過上千台針車，不少人有針車上的問題，都會找上他，近期他的好友呂英武送給他一台超過40多年的「骨董級」針車，楊銘達很喜歡，覺得這台針車的車況還不錯，而且是金門戰地政務時代的產物，頗具歷史意義，打算整理過後放在展覽室，供鄉親們參觀。

金門天主堂教會原本沒有縫紉機，都由修女們手作縫紉，4年前楊銘達得知後致贈一台縫紉機給教會，但上周高修女卻到店內買縫線，而不是買車線，他忍不住詢問情況。

原來先前獲贈的縫紉機因為上一任修女改調菲律賓，當地教區資源貧乏，更有需求，討論後教會同意她把縫紉機帶去使用，金門教堂的修女們只好恢復手作縫紉。高修女說，跟菲律賓等資源比較少的教區相比，手縫衣物的勞動根本算不了什麼。

修女們無私奉獻的精神感動楊銘達，他當時沒有多說，但事後花2天的時間整理這台老縫紉機，裝上新馬達腳踏板組，再度捐給天主教堂。

楊銘達說，與其放著當展示品，他認為送給修女們使用更有意義。他還跟高修女說，日後如果她要調離金門，去比較貧困的教區，請她將這台縫紉機帶過去，他將再捐縫紉機給下一位來金門的修女。

金門明昌針車行的老闆楊銘達是「針車達人」，20多年來修過上千台針車。記者蔡家蓁／攝影
金門明昌針車行的老闆楊銘達是「針車達人」，20多年來修過上千台針車。記者蔡家蓁／攝影

金門 教堂 菲律賓

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