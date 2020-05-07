快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

高市暖心寄未來行動拚創意 岡山區結合閱讀與捐血

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄岡山區公所推暖心相守寄未來，熱血勇士站出來。圖／岡山區公所提供
高雄岡山區公所推暖心相守寄未來，熱血勇士站出來。圖／岡山區公所提供

新冠肺炎疫情對商家造成衝擊，高雄市長韓國瑜3月底發起「暖心相守寄未來」活動，民政局長曹桓榮率先響應，各區區長接棒，以暖心行動支持鄰里好店。岡山區長黃中中並選定「快樂屋書城」及「岡山捐血中心」，延伸這項暖心之舉。

位在高雄岡山區碧紅里的「快樂屋書城」，是岡山少數設有國小獎學金的書局，學童月考有1科100分，就可領取圖書禮若5科都100分，就可拿到100元圖書禮券，這項公益活動已舉辦10幾年。最近新冠肺炎爆發疫情，家戶減少到外地遊玩，快樂屋書城反而成為碧紅里居民的好去處。

另「岡山捐血中心」最近因疫情緣故，民眾降低捐血意願，岡山區長黃中中特別將暖心寄未來預購行動結合閱讀及捐血活動，盼防疫期間，大家仍能「學習不中斷、救人不中斷」。

黃區長集資預購200份圖書禮券，又發動志工製作100份口罩收納夾，贈送「岡山捐血中心」作為鼓勵捐血贈品，希望在支持在地店家之餘，也能鼓勵民眾挽袖捐血, 利己利人。

捐血中心 岡山 新冠肺炎

延伸閱讀

罷韓票所還沒湊齊 民政局長曹桓榮：幾乎快完成

韓國瑜視察紓困申請 感謝公所人員辛勞

急難紓困區公所爆人潮 基層：誰來幫我們「紓困」？

回應中選會公開信 高市以防疫優先

相關新聞

影／防疫英雄辛苦了！潘孟安贈花卉伴手禮感謝付出

「防疫英雄，感謝有您！」屏東縣長潘孟安今特別贈送溫馨花禮盒，給在第一線防疫的工作人員，縣府將在5月分批送給9500名防疫...

中鋼、聯鋼營造情義相挺 小港醫院檢疫組合屋啟用

中鋼公司與聯鋼營造為保護醫護人員與接受採檢的民眾安全，聯手協助高雄小港醫院搭建戶外組合屋供做檢疫觀察用途，充份發揮「好厝...

脫離棒壇回鄉當青年果農 營收較父親時代成長翻倍

屏東縣枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手愛文芒果園，採慣行農法的父親不認同他想引進的友善農法，他靈機...

蘇揆道歉 高市府：感謝撥款、不足之處市府扛

紓困作業混亂，行政院長蘇貞昌下午開記者會向民眾道歉滅火。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，感謝中央撥款給地方發放紓困，但中間...

韓國瑜視察紓困申請 感謝公所人員辛勞

高雄市長韓國瑜下午前往三民區公所視察民眾申請紓困作業，韓國瑜稱讚三民區公所的分流受理方式，讓民眾不會混亂，也感謝公所等人...

3.5億楠梓文中足球場工程奠基動土 南台灣足球訓練中心

高雄市長韓國瑜今天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路及援中路口的文中足球場計畫經費3.5億...

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

行政院長蘇貞昌5月4公布擴大紓困對象，讓無保工作者也能領1萬元 ，5日起各區公所湧入詢問及申辦人潮，不少民眾以為這波紓困...

遭高市議員質疑沒專業 民間防疫聯盟醫師反駁

高雄市議員黃文益日前質疑高雄民間防疫聯盟並非防疫專業，並指市長韓國瑜對其訴求照單全收，高雄民間防疫聯盟的醫師蘇偉碩今反駁...

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司建新造的遠洋魷釣漁船今早風光擲瓶下水，由於公司叫「發...

影／真的發大財！ 韓國瑜主持秋刀漁船下水典禮

高雄市長韓國瑜上午出席發大財漁業股份有限公司所屬「發大財」秋刀魷釣漁船下水典禮，並親自擲瓶祈福，這艘全新建造的秋刀魷釣漁...

高市環保局：周日前南風由弱轉強 空氣良好或普通

本周日是母親節，許多人安排要出遊，高雄市環保局說，即日起至10日，空氣品質不錯，民眾要留意高溫，外出做足防曬。

「像神力女超人」學童真愛媽媽調查局 說出對媽媽的愛

這周就是母親節，受疫情影響以往學校舉辦歡慶母親節活動改變形式。屏東縣唐榮國小每班推出母親節影片說出對媽媽的感謝。五年二班...

熱門新聞

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

人工授孕產下3胞胎 澄清醫院動員12醫護順利接生

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

中壢安全島葉狀設計 駕駛不熟悉

中橫重現「金馬號」 後天起行駛到年底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。