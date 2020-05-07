高市暖心寄未來行動拚創意 岡山區結合閱讀與捐血

新冠肺炎疫情對商家造成衝擊，高雄市長韓國瑜3月底發起「暖心相守寄未來」活動，民政局長曹桓榮率先響應，各區區長接棒，以暖心行動支持鄰里好店。岡山區長黃中中並選定「快樂屋書城」及「岡山捐血中心」，延伸這項暖心之舉。

位在高雄岡山區碧紅里的「快樂屋書城」，是岡山少數設有國小獎學金的書局，學童月考有1科100分，就可領取圖書禮若5科都100分，就可拿到100元圖書禮券，這項公益活動已舉辦10幾年。最近新冠肺炎爆發疫情，家戶減少到外地遊玩，快樂屋書城反而成為碧紅里居民的好去處。

另「岡山捐血中心」最近因疫情緣故，民眾降低捐血意願，岡山區長黃中中特別將暖心寄未來預購行動結合閱讀及捐血活動，盼防疫期間，大家仍能「學習不中斷、救人不中斷」。

黃區長集資預購200份圖書禮券，又發動志工製作100份口罩收納夾，贈送「岡山捐血中心」作為鼓勵捐血贈品，希望在支持在地店家之餘，也能鼓勵民眾挽袖捐血, 利己利人。