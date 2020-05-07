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影／防疫英雄辛苦了！潘孟安贈花卉伴手禮感謝付出

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今到屏東市的診所，贈送溫馨花禮盒給第一線防疫人員。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今到屏東市的診所，贈送溫馨花禮盒給第一線防疫人員。記者劉星君／攝影

「防疫英雄，感謝有您！」屏東縣長潘孟安今特別贈送溫馨花禮盒，給在第一線防疫的工作人員，縣府將在5月分批送給9500名防疫英雄，也希望能振興花卉產業，未來打造花卉伴手禮，讓消費者能有多一種購買花卉方式。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年花卉外銷數量與價格疲軟，屏東縣政府日前推出萬名學童透過線上影音教學，以在地花卉親手製作母親節花束後，再與花農團體合作，設計產地花卉伴手禮花束禮盒，贈送給參與第一線防疫工作人員。

屏東縣政府今邀集縣內花卉合作社、產銷班、花農代表舉辦「慰贈防疫英雄溫馨花禮盒」，縣長潘孟安以縣內生產文心蘭、腎藥蘭、千代蘭、萬代蘭、蝴蝶蘭、火鶴花、山蘇葉等切花、切葉，製作花束禮盒，致贈給第一線防疫人員代表。活動結束後，潘孟安到屏東市梁宏志診所慰贈每名醫護人員花禮盒，表達感謝心意

潘孟安說，新冠肺炎疫情遍佈全球，台灣在中央、地方政府集心合作防疫及民眾配合下，疫情已漸緩趨勢，縣內雖有12例確診案例，但都是境外移入，1000多名居家隔離案例也已全數歸零，感謝防疫人員默默付出努力，他們築起的防疫網絡，讓大家安心、正常的生活作息。

縣長潘孟安說，慰贈防疫英雄花束禮盒，預計送給縣內9500名防疫英雄，包括第一線的醫護人員、警消人員、防疫藥局及默默付出的防疫清潔人員、防疫車隊、村里長（幹事）、郵差、貨運業者等。第一波由熱心志工夥伴親手包裝，代表縣內所有的民眾送到屏東市各健保藥局，感謝藥師們犧牲自己的休息時間為大家服務，將在溫馨5月底前，以宅配方式送到防疫相關人員手上。

贈送給防疫英雄的花束禮盒，由中華文心蘭產銷發展協會設計，該協會秘書長陳宏志說，此次設計花束禮盒，也規畫未來可以在線上交易的花禮盒，花禮盒符合物流運送規則，希望將花卉打造伴手禮，日後推展到市場，讓消費者有多一種購買花卉方式。

陳宏志說，花禮盒市場價格約600元上下，這次盒子、花卉特別為活動設計，未來也可以透過不同主題客製化。

屏東縣府農業處表示，慰贈防疫英雄花束禮盒活動，延續日前縣府推出100所學校萬名學童透過線上影音教學，以在地花卉親手製作母親節花束後，推動花卉振興措施，此次活動預計使用近15萬支花材。

屏東縣政府送給防疫英雄的溫馨花禮盒內附有溫馨小卡。記者劉星君／攝影
屏東縣政府送給防疫英雄的溫馨花禮盒內附有溫馨小卡。記者劉星君／攝影
「防疫英雄，感謝有您！」屏東縣長潘孟安今贈送溫馨花禮盒，給在第一線防疫的工作人員，潘孟安插花製作花束禮盒。記者劉星君／攝影
「防疫英雄，感謝有您！」屏東縣長潘孟安今贈送溫馨花禮盒，給在第一線防疫的工作人員，潘孟安插花製作花束禮盒。記者劉星君／攝影
中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志說，設計花束禮盒，希望將花卉打造伴手禮，日後推展到市場，讓消費者有多一種購買花卉方式。記者劉星君／攝影
中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志說，設計花束禮盒，希望將花卉打造伴手禮，日後推展到市場，讓消費者有多一種購買花卉方式。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今到屏東市的診所，贈送溫馨花禮盒給第一線防疫人員。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今到屏東市的診所，贈送溫馨花禮盒給第一線防疫人員。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 潘孟安

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