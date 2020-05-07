大武山下美麗校園泰武國中新校舍落成 將再蓋風雨球場

屏東縣泰武鄉泰武國中今舉辦校舍及宿舍啟用典禮，學校安排由特色課程培養的森巴鼓隊、傳薪歌謠隊揭開序幕，感受新建校舍及宿舍落成歡喜氣氛。屏東縣長潘孟安說，老舊校舍拆除後，將興建風雨球場，經費850萬元，泰武國中從教室研習中心、宿舍到球場，希望能在年底前完工，讓泰武國中成為邁入新校園運動的重要典範。

潘孟安說，沿山公路185縣道蘊含豐富的自然人文景觀，泰武國中位在廊帶上可扮演中繼站角色，打造觀光產業群聚效應。泰武國中在民國66年設校，迄今超過40年歷史。泰武國中指出，原本的校舍建物老舊不堪，影響師生學習及住宿安全，保障師生學習環境，積極爭取經費重建，打造教室14間及可容納40名學生宿舍、7間單身教師宿舍，提供師生安全舒適學習環境。

縣長潘孟安今巡視新建校舍及師生宿舍，站在位居校園高處的新建築，環視四周居高俯瞰，山下遠景一覽無遺。他指出，新校舍除兼具綠色環保及實用功能外，也融入許多在地產業特色，中庭設計成全校性集合場所，讓校園師生未來在享受新校舍生活的同時，也能擁有戶外駐留表演的空間，營造充滿溫馨與快樂的優質教學環境。

屏東縣府教育處表示，泰武國中依偎大武山下，校園規畫融入在地原民文化精神及結合自然與山林環境，重建設計兼具在地產業特色、傳統文化與學生的需求，提供許多不同領域的學習課程與活動。

教育處指出，建築型式，採L字型工法，呈現排灣族圖騰意象則做為概念主軸，設計結合機能與美感的原民學校。建築結構與材質均以適合南台灣炎熱之天氣及節能環保為考量，兼顧安全性、實用性，是在地最重要的教育及文化精神堡壘。