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成功海灘追藍眼淚路燈太煞風景 民代反映熄燈2個月

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
每年的4月到6月是金門最容易起霧的季節，也是藍眼淚的淚季，不少民眾都會到海邊瘋狂「追淚」。圖／金門攝影學會理事長許進西提供
每年的4月到6月是金門最容易起霧的季節，也是藍眼淚的淚季，不少民眾都會到海邊瘋狂「追淚」。圖／金門攝影學會理事長許進西提供

你追淚了嗎？最近是藍眼淚的季節，不少民眾都到成功海灘追淚，但由於該區路燈太亮，民眾都覺得煞風景，影響拍照，找上金湖鎮代表陳向鑫，希望他能協助向相關單位反映，暫時將路燈關閉2個月。縣府養護工程所從善如流，即日起將關閉臨海路燈，讓民眾可以欣賞藍眼淚的美麗景致。

每年的4月到6月是金門最容易起霧的季節，也是藍眼淚的淚季，隨著底層海流轉向、水溫上升、螢光藻大量增生，便會有藍眼淚的出現。不少民眾都會到海邊瘋狂「追淚」，最近有多位攝影同好向金門攝影學會理事長許進西反映，建議關閉成功海灘路燈照明，方便民眾遊客追淚，許進西馬上向金湖鎮民代反映，希望能改善這個問題。

陳向鑫今天偕同縣養工所長吳志偉等人前往成功海灘現地會勘，吳志偉表示，為因應民眾需求，可配合關閉部分份路燈，若民眾感到不便，該所可再配合調整。

金湖鎮代表陳向鑫（右）今天偕同縣養工所長吳志偉（中）等人前往成功海灘現地會勘，允諾暫關2個月的路燈。圖／金湖鎮代表陳向鑫提供
金湖鎮代表陳向鑫（右）今天偕同縣養工所長吳志偉（中）等人前往成功海灘現地會勘，允諾暫關2個月的路燈。圖／金湖鎮代表陳向鑫提供

藍眼淚 攝影 金門

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