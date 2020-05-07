成功海灘追藍眼淚路燈太煞風景 民代反映熄燈2個月
你追淚了嗎？最近是藍眼淚的季節，不少民眾都到成功海灘追淚，但由於該區路燈太亮，民眾都覺得煞風景，影響拍照，找上金湖鎮代表陳向鑫，希望他能協助向相關單位反映，暫時將路燈關閉2個月。縣府養護工程所從善如流，即日起將關閉臨海路燈，讓民眾可以欣賞藍眼淚的美麗景致。
每年的4月到6月是金門最容易起霧的季節，也是藍眼淚的淚季，隨著底層海流轉向、水溫上升、螢光藻大量增生，便會有藍眼淚的出現。不少民眾都會到海邊瘋狂「追淚」，最近有多位攝影同好向金門攝影學會理事長許進西反映，建議關閉成功海灘路燈照明，方便民眾遊客追淚，許進西馬上向金湖鎮民代反映，希望能改善這個問題。
陳向鑫今天偕同縣養工所長吳志偉等人前往成功海灘現地會勘，吳志偉表示，為因應民眾需求，可配合關閉部分份路燈，若民眾感到不便，該所可再配合調整。
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