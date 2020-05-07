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中鋼、聯鋼營造情義相挺 小港醫院檢疫組合屋啟用
中鋼公司與聯鋼營造為保護醫護人員與接受採檢的民眾安全，聯手協助高雄小港醫院搭建戶外組合屋供做檢疫觀察用途，充份發揮「好厝邊」的睦鄰角色，也為防疫工作盡心力。
中鋼與聯鋼營造發揮材料及建築專業，在新冠肺炎疫情期間為小港醫院送上暖流，花12天籌建完成戶外檢疫用組合屋，裡頭設有救護站、採檢專區、等待區、庫存區，配備獨立空調系統、感應式洗手檯等設施。
這棟「檢疫觀察區」組合屋今天啟用，日後可更有效率完成採檢工作，提升整體防疫規格，保護醫病雙方。受檢民眾在檢疫組合屋，需嚴格分流，依照標誌走單一通道，避免交叉感染。新冠肺炎疑似患者，則可在組合屋內接受快速診斷、檢查，區別感染風險級別，進行處置及治療。
高醫醫療體系董事長陳建志、高雄醫學大學校長鐘育志、高醫院長侯明鋒均感謝中鋼及聯鋼營造情義相挺。也與中鋼董事長翁朝棟、總經理呂威璋等人相互打氣、合影留念。
小港醫院院長郭昭宏表示，小港醫院針對邊境管制、社區防疫、醫療系統保全三方面，打造3道防疫網絡，肩負南高雄醫療及防疫任務。中鋼董事長翁朝棟樂於參與小港醫院的超前部署行動，希望中鋼協助打造的組合屋，讓醫護人員在院外即能完成篩檢作業，阻絕病毒於院外，降低院內感染的風險。
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