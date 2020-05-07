脫離棒壇回鄉當青年果農 營收較父親時代成長翻倍

屏東縣枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手愛文芒果園，採慣行農法的父親不認同他想引進的友善農法，他靈機一動和父親劃地比賽，結果以草生栽植的果園在品質上完勝，今年通過生產履歷認證，透過網路行銷賣出好價，並製作加工品延伸經濟效益，營收較過去翻倍成長，他父親笑說：「輸得心服口服」。

「老輩觀念認為務農沒前途，我偏不相信！」30歲的潘秋忛是棒球人，一路從復興國小、鶴聲國中、屏東高中打到嘉義大學，退伍後脫離棒球圈，在台北市一家園藝公司上班；他說，枋山老家3公頃的芒果園從祖父種到現在，因農村缺工，不捨父母親太操勞，決定返鄉接手分擔，試圖說服採慣行農法的父親改採友善農法，父親認為量會下跌不接受，一開始就遇挫折。

潘秋忛觀察台灣蔬果市場，發現讓消費者吃的安心的友善農法是時代趨勢，於是上網收集資訊、向農友取請益並勤跑農改場講習課，做足功課後，依然無法改變父親心意，3年前靈機一動父親提議劃地比賽，隔年，他用草生栽植法的果農，雖然量輸施用除草劑的慣行農法，但品質、大小均完勝，父親笑說：「輸得開心」，今年有1公頃過生產履歷認證。

「除了用心栽植，行銷也不能忽視，在市場建立形象，要有自己的品牌！」他以兒時遊樂場的甜美回憶打造「玩果」農場品牌，透過網路宅配銷售，頂級品能賣出比外銷還高的價格，除了強化高端市場通路，產季結束後再製作芒果青等加工品，讓產品經濟效益再延伸，營收較父親時代翻倍成長，更遠超過當上班族的收入。

返鄉務農5年，潘秋忛感嘆，政府祭出多項措施鼓勵青農返鄉，成為農村的生力軍，卻發現青農多待不久，農村缺工依舊；他觀察主要是無法吃苦，每天一大早出門，在大太陽下工作汗如雨下，務農又受氣候影響大，遇問題不想方設法突破，因而打退堂鼓，可能自己是棒球人出身，這點苦算不了什麼。