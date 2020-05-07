擴大急難紓困1萬元 蘭嶼預計6月才受理申請

政府擴大急難紓困第2天，各鄉鎮公所忙翻天，唯獨蘭嶼鄉未開放申請。鄉長夏曼‧迦拉牧說，「現在申辦程序很亂，也沒收到縣政府的統一作法通知，預計6月才開放受理」。

因應新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，政府推出擴大急難紓困，符合資格者每家戶補助新台幣1萬元。

昨天第1天開辦，因手續和文件的審核複雜，引發民怨，政府昨天宣布簡化手續，只要攜帶身分證和切結書就可申請，台東今天申辦的速度加快，各鄉鎮幾乎多可以隨到隨辦，不需要排隊。

相對台東其他鄉鎮市的忙碌，蘭嶼鄉公所至今尚未開放申請，許多鄉親從媒體和網路上看到訊息前往鄉公所都撲空。

謝姓民眾說，昨天去鄉公所問，鄉公所人員說沒有看到申辦的資料，今天再去鄉公所，村幹事也說上面沒給申請單，無法申辦。

夏曼‧迦拉牧說，政府的急難紓困申辦程序很混亂，蘭嶼鄉公所要等待政府擬出一套完整統一的作法後才開放申辦，否則都會白跑一趟，惹民怨。雖然政府有說簡化程序，但蘭嶼鄉公所尚未接到台東縣政府的通知要如何簡化。

夏曼‧迦拉牧說，蘭嶼鄉公所預計6月開放申請，但如果早收到公文，有一套完整的作法時，也會提前受理申請。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，急難紓困開辦的前1天，電子公文就已經發送給各鄉鎮公所，且申辦流程的SOP也都給公所，可能蘭嶼鄉公所對於申辦的部分不知道怎麼審理，會和鄉公所溝通並確認實際狀況。