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蘇揆道歉 高市府：感謝撥款、不足之處市府扛
紓困作業混亂，行政院長蘇貞昌下午開記者會向民眾道歉滅火。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，感謝中央撥款給地方發放紓困，但中間有不足處，由市府來扛，從寬、從速、從簡原則，並建立分流辦理，務必讓民眾及早受惠於紓困措施。
對於蘇貞昌開記者會道歉，鄭照新說，中央把經費撥到地方，就像市長韓國瑜不斷強調的，就是感謝，但中間有不足處，就由市府來扛，市府以從寬、從速、從簡的原則，並建立起分流辦理及單一窗口，如三民區公所屬於人流較大量的區公所，也做好分流管控措施，務必讓民眾及早收到紓困補助。
對於韓國瑜到雲林跟立法院前院長王金平吃飯，鄭照新妙答，「肚子餓了就要吃飯」，至於跟哪些人吃飯，都是日常生活，不用特別著墨。
被問到是否代表韓、王兩人破冰？鄭照新說，王院長的智慧及對高雄的關心，基本上都是拋開個人考量，所以沒有個人恩怨，也無所謂破冰，王院長對高雄的關心及對高雄前途的發展，都是非常值得敬佩的。
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