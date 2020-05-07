快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3.5億楠梓文中足球場工程奠基動土 南台灣足球訓練中心

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右一）主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右一）主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影

高雄市韓國瑜今天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路及援中路口的文中足球場計畫經費3.5億，預計110年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，還有可容納1200座位觀眾席的主建築物一棟，是高雄市首座足球訓練中心。

教育部體育署為配合行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，於國內建置6座區域足球運動發展中心，於107年核定補助高雄市政府新臺幣2億3800萬元，加上市府自籌1億1613萬元。此處原為文中一學校用地，後續配合足球場規畫變更為體育用地，完工後將配合高雄國家體育場，提供國際賽練習場地，舉辦足球企業聯賽及國內各級足球賽事外，平日可提供鄰近學校體育教學、訓練及推廣全民足球運動，未來足球運動風氣逐漸成型後，再以該足球運動中心逐漸向外擴大訓練規模。

典禮由精彩熱鬧的舞獅陣揭開序幕，市長韓國瑜、運動發展局長許文宗、立法委員劉世芳及高雄市議會多位議員等，一起上香祈福，啟鏟動土。中國嗣漢道教總會道長謝英賢主持法事，保佑工程期間諸事平安。

韓國瑜表示，足球運動在全世界有許多愛好者，感謝身兼高雄市體育會足球委員會主委的立委劉世芳，積極穿針引線，為高雄市爭取經費，推動高雄市的職 業足球隊，以及熱心的市議員們。高雄推動足球運動發展不遺餘力，擁有多支實力堅強的足球隊，包括中正高工、鳳西國中、中山工商及路竹高中等傳統足球名校，培育出相當多優秀選手：楠梓區更有右昌國中、右昌國小及後勁國小，也是全國性賽事的冠軍常客，後勁國小更曾代表台灣揚威國際。球場完工後，將提供在地選手更豐富完整的訓練環境。

運發局長許文宗指出，文中足球場室內外均採用多元、生態、節能減碳及健康的手法，預計取得銅級綠建築標章及智慧建築標章。球場外圍規畫多處友善鄰里空間，有原生花木賞花步道供里民散步遊憩，還有有可供民眾及球迷於場外看球的小土坡。

楠梓文中足球場統包工程奠基動土，打造南台灣足球訓練中心。記者徐如宜／攝影
楠梓文中足球場統包工程奠基動土，打造南台灣足球訓練中心。記者徐如宜／攝影
中國嗣漢道教總會道長謝英賢主持法事，保佑工程期間諸事平安。記者徐如宜／攝影
中國嗣漢道教總會道長謝英賢主持法事，保佑工程期間諸事平安。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右一）主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右一）主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影
楠梓文中足球場統包工程奠基動土，經費3.5億，預計110年6月完工。記者徐如宜／攝影
楠梓文中足球場統包工程奠基動土，經費3.5億，預計110年6月完工。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」。記者徐如宜／攝影

足球 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

賀發大財號漁船下水 韓國瑜感謝業界配合防疫

評南北民情不同 韓國瑜陣營宴藍委透露罷韓案不容樂觀

高雄白派證實 韓國瑜、王金平在雲林二度聚首

證實與王金平會面 韓國瑜：王有表態會在適當時機說話

相關新聞

蘇揆道歉 高市府：感謝撥款、不足之處市府扛

紓困作業混亂，行政院長蘇貞昌下午開記者會向民眾道歉滅火。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，感謝中央撥款給地方發放紓困，但中間...

中鋼、聯鋼營造情義相挺 小港醫院檢疫組合屋啟用

中鋼公司與聯鋼營造為保護醫護人員與接受採檢的民眾安全，聯手協助高雄小港醫院搭建戶外組合屋供做檢疫觀察用途，充份發揮「好厝...

脫離棒壇回鄉當青年果農 營收較父親時代成長翻倍

屏東縣枋山鄉農三代潘秋忛原是台北市的上班族，5年前回老家接手愛文芒果園，採慣行農法的父親不認同他想引進的友善農法，他靈機...

韓國瑜視察紓困申請 感謝公所人員辛勞

高雄市長韓國瑜下午前往三民區公所視察民眾申請紓困作業，韓國瑜稱讚三民區公所的分流受理方式，讓民眾不會混亂，也感謝公所等人...

3.5億楠梓文中足球場工程奠基動土 南台灣足球訓練中心

高雄市長韓國瑜今天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路及援中路口的文中足球場計畫經費3.5億...

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

行政院長蘇貞昌5月4公布擴大紓困對象，讓無保工作者也能領1萬元 ，5日起各區公所湧入詢問及申辦人潮，不少民眾以為這波紓困...

遭高市議員質疑沒專業 民間防疫聯盟醫師反駁

高雄市議員黃文益日前質疑高雄民間防疫聯盟並非防疫專業，並指市長韓國瑜對其訴求照單全收，高雄民間防疫聯盟的醫師蘇偉碩今反駁...

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司建新造的遠洋魷釣漁船今早風光擲瓶下水，由於公司叫「發...

影／真的發大財！ 韓國瑜主持秋刀漁船下水典禮

高雄市長韓國瑜上午出席發大財漁業股份有限公司所屬「發大財」秋刀魷釣漁船下水典禮，並親自擲瓶祈福，這艘全新建造的秋刀魷釣漁...

高市環保局：周日前南風由弱轉強 空氣良好或普通

本周日是母親節，許多人安排要出遊，高雄市環保局說，即日起至10日，空氣品質不錯，民眾要留意高溫，外出做足防曬。

「像神力女超人」學童真愛媽媽調查局 說出對媽媽的愛

這周就是母親節，受疫情影響以往學校舉辦歡慶母親節活動改變形式。屏東縣唐榮國小每班推出母親節影片說出對媽媽的感謝。五年二班...

甲仙氣溫高達36度 林地連燒3天才熄滅

南台灣近日天氣炎熱，氣溫高達36度，高雄六龜、美濃與內門昨天山區傳出林地火警，甲仙地區3日起林地火警已連燒3天，昨天終於熄滅。各地警義消頂著大熱天身穿厚消防衣打火「內外交煎、汗如雨下」。居民說，希望老天爺快點下雨，別再發生火災。消防局統計，本月1至6日，旗美等地已發生29起林地雜草火警，去年才1件，今年是去年的29倍。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。