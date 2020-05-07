3.5億楠梓文中足球場工程奠基動土 南台灣足球訓練中心

高雄市長韓國瑜今天主持「楠梓文中足球場統包工程奠基動土典禮」，位於楠梓區高雄大學路及援中路口的文中足球場計畫經費3.5億，預計110年6月完工，球場建置11人制FIFA PRO認證人工草皮及天然草皮足球場各1座，還有可容納1200座位觀眾席的主建築物一棟，是高雄市首座足球訓練中心。

教育部體育署為配合行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，於國內建置6座區域足球運動發展中心，於107年核定補助高雄市政府新臺幣2億3800萬元，加上市府自籌1億1613萬元。此處原為文中一學校用地，後續配合足球場規畫變更為體育用地，完工後將配合高雄國家體育場，提供國際賽練習場地，舉辦足球企業聯賽及國內各級足球賽事外，平日可提供鄰近學校體育教學、訓練及推廣全民足球運動，未來足球運動風氣逐漸成型後，再以該足球運動中心逐漸向外擴大訓練規模。

典禮由精彩熱鬧的舞獅陣揭開序幕，市長韓國瑜、運動發展局長許文宗、立法委員劉世芳及高雄市議會多位議員等，一起上香祈福，啟鏟動土。中國嗣漢道教總會道長謝英賢主持法事，保佑工程期間諸事平安。

韓國瑜表示，足球運動在全世界有許多愛好者，感謝身兼高雄市體育會足球委員會主委的立委劉世芳，積極穿針引線，為高雄市爭取經費，推動高雄市的職 業足球隊，以及熱心的市議員們。高雄推動足球運動發展不遺餘力，擁有多支實力堅強的足球隊，包括中正高工、鳳西國中、中山工商及路竹高中等傳統足球名校，培育出相當多優秀選手：楠梓區更有右昌國中、右昌國小及後勁國小，也是全國性賽事的冠軍常客，後勁國小更曾代表台灣揚威國際。球場完工後，將提供在地選手更豐富完整的訓練環境。