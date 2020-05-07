賀發大財號漁船下水 韓國瑜感謝業界配合防疫

一艘響應高雄市長韓國瑜喊出的「高雄發大財」命名魷釣漁船「發大財」號，今天擲瓶下水，韓國瑜到場祝賀，並宣導防疫及感謝漁業界配合防疫措施。

發大財漁業公司所屬新建「發大財」號魷釣漁船擲瓶下水典禮在高雄旗津舉行，韓國瑜由發大財漁業公司董事長孫志強陪同出席並致賀。

孫志強接受訪問表示，由於公司名叫「發大財」，加上韓國瑜「高雄發大財」也給他靈感，這艘1200噸級魷釣船就命名「發大財」，純粹是想發大財，與政治無關。

韓國瑜致詞表示，孫志強領導的漁業公司從原本的延繩釣漁船，擴充版圖到釣捕秋刀魚，未來將在大西洋、北太平洋及東太平洋等海域捕撈秋刀魚，是高雄遠洋漁業的先鋒，對高雄遠洋漁業貢獻良多。

韓國瑜說，高市府受行政院農業委員會漁業署委託代管前鎮漁港，提供遠洋漁船返港卸魚、補給、維修及加油等作業服務。目前受新冠肺炎疫情影響，遠洋漁船自國外返港需14天原船隔離檢疫，高市府全力配合中央防疫政策，也感謝業者落實遠洋漁船防疫管理。

高雄是遠洋漁業重鎮，台灣區魷魚公會所屬捕撈魷魚及秋刀魚的漁船數共有103艘，也是高市遠洋漁船重要主力，去年漁季秋刀魚漁獲量約8.2萬公噸、魷魚漁獲量約3.8萬公噸。