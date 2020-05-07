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紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
行政院擴大紓困對象，民眾最近湧入各區公所申辦。記者王昭月／攝影
行政院擴大紓困對象，民眾最近湧入各區公所申辦。記者王昭月／攝影

行政院長蘇貞昌5月4公布擴大紓困對象，讓無保工作者也能領1萬元 ，5日起各區公所湧入詢問及申辦人潮，不少民眾以為這波紓困，只要拿身分證就能領現金，讓高雄各區公所人員疲於解釋，有人到公所排隊老半天才發現資格根本不符，有人填了切結書，最後也可能因為資格不符被刷掉，氣得說「3萬的領爽爽，1萬的查全家」。

行政院擴大紓困專案目前在各縣市受理中，這次主要針對無保的工作者，發放1萬元紓困金，申辦時申請人需備身分證印章，郵局存簿封面影本，存摺內頁也要刷到最新狀況，另需檢附含申請人配偶及實際共同生活的親屬的戶籍謄本及存摺影本，被批為條件嚴苛，看得到吃不到，申請作業也不便民，不少民眾為此動氣。

由於多數的民眾弄不清楚自己是否符合紓困資格，本周一起湧入各區公所詢問申辦，讓公所人員疲於說明，講到「燒聲」。

高雄市某區公所人員表示，這幾天早上8點不到就有民眾來申辦，很多人以為直接拿身分證就可以領現金！

公所人員埋怨，中央紓困政策一波波，內容一直改，昨天說65歲以上不辦，後又說沒這個限制，先前說每月可領1500元，可連領3個月的中低收入戶不在這波1萬元紓困之列，後又說可以，「政策一日三市，大家也霧煞煞」，

最慘的是，文件沒檢附齊全的民眾，先簽切結書即可申辦，但這些民眾需經區公所調閱資料查核，是否符合資格還不一定。

由於這波紓困政策倉促上路，基層公所還沒弄清楚狀況就受理申辦，民眾邊辦邊罵，全成了受氣包。對比前一波職業工會加保人士的紓困案，有民眾酸說，「3萬的領爽爽，1萬的查全家」，政府原本是一番好意，最後變得裡外不是人。

身分證 行政院

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