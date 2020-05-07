綠能交通串聯海上運輸 馬祖打造海陸旅遊服務

為落實低碳綠能生活，並結合觀光遊憩，連江縣政府交通旅遊局與中興電工合作低碳生活的智慧運輸計畫，將引進綠能共享電動汽機車，提供馬祖海上交通旅遊與共享汽車服務。

連江縣交旅局與中興電工機械服務有限公司合作「低碳觀光MaaS」服務計畫，透過交通行動服務（Mobility as a Service，MaaS）的智慧科技生活，與電動汽車推廣以降低碳排放量的特性，打造馬祖居民的便利綠能生活與海陸交通套裝行程觀光遊憩模式。

馬祖主要聯外交通為空運及台馬之星海運，每日共乘載1490人次的運輸能力。為擴充觀光服務，交旅局局長林長青表示，馬祖交通服務的課題是與旅遊結合，因此將電動汽車服務串聯台灣行程，提供旅客共享汽機車暢遊台灣東北角，並駕車登船往返台灣與馬祖的交通服務，優化自駕旅遊與國民旅遊的型態。

不僅有利推廣觀光，中興電工也預計提供多元化在地服務，包含整合連江縣資訊平台，提供縣民島際海陸交通的銜接轉運服務，並與電動機車接駁串聯、提供地方公務車的使用，為馬祖地方居民帶來綠能便利的交通生活，兼顧環保與低碳永續目標。

針對友善環境，「低碳觀光MaaS」預計以100台電動汽車的共享使用，取代1300輛自有燃油車，降低南竿鄉碳排放量，減緩300輛報廢車處理成本。連江縣縣長劉增應肯定打造馬祖的低碳便民生活，並與觀光結合開創旅遊串聯服務，期待半年內連江縣可朝兩岸三地轉乘旅遊中心服務發展。