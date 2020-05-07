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遭高市議員質疑沒專業 民間防疫聯盟醫師反駁

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄民間防疫聯盟今開記者會，澄清非專業，並再次強調篩檢重要性。記者蔡孟妤／攝影
高雄民間防疫聯盟今開記者會，澄清非專業，並再次強調篩檢重要性。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議員黃文益日前質疑高雄民間防疫聯盟並非防疫專業，並指市長韓國瑜對其訴求照單全收，高雄民間防疫聯盟的醫師蘇偉碩今反駁說，聯盟有不同領域醫師也有公衛背景，韓也非照單全收，並引醫學期刊等資料強調篩檢愈多愈安全。

高雄民間防疫聯盟4月22日在高市府前召開記者會，提出提出封城兵推、增設檢疫能量、下放篩檢標準制定權、左營國軍全篩加抗體、診所停業加成給付等7大訴求，韓國瑜在場旁聽，並回應5月3日辦理兵推，並已籌措提供4千名高風險醫護人員篩檢經費。

但5月4日市議會臨時會，民進黨議員黃文益質疑該聯盟背景沒有與傳染病相關專業背景，並指韓對7大訴求「照單全收」。

蘇偉碩說，黃文益說法與事實不符，4千人是針對高風險醫護，如負壓隔離病房或加護病房醫護、醫檢師等，並非全部醫護。對於照單全收，他們本來還覺得市長做得不太夠，只回應其中幾點，不過他也坦言，很多訴求都屬於中央權管，韓國瑜根本也無法照單全收。

蘇說，他個人是精神科醫師，聯盟成員范國棟醫師除了是麻醉科醫師，也是公衛碩士，並非沒有專業，他們不想捲入挺韓、罷韓，只希望朝野捐棄成見，共同防疫。

蘇強調，篩檢並非一勞永逸，但可以把更多無症狀者找出來。對於醫護反彈，蘇無奈說，很多聲音都被中央壓制，也有人擔心篩檢後，若需要被隔離14天，等隔離結束，可能病人也不敢上門了，經濟問題是很大壓力，他認為醫護不是不願意檢驗，而市政府沒有配套保障，也擔心被汙名化。

他並引用許多醫學期刊等資料說，僅尋找和隔離有症狀者，不足以中斷傳播，無症狀感染者很多。他並指陳時中日前報告指普篩沒效益，但跳過一個數字不提，就是540億元可以檢出3萬2577個無症狀感染者，這是很驚人的數字，但卻說普篩效益不彰，難道出現少數偽陽性，台灣醫療體系就會崩潰嗎？

黃文益則說，他質疑的是，聯盟除了有醫師，也有更多非醫療專業者，如運輸業等職工會人員，如果要提出建言，組成背景應更多醫療專業人員，才有公信力。

對於普篩，黃說，不管全面與否，很多臨床醫護反對，因為他們每天接觸病人，就算這次篩檢沒有，但下次接觸病人後，還是可能被感染，篩檢有意義嗎？如真的要篩檢，也應該要等疫情真正到了尾聲，醫護可不需要再接觸確診病人時。

對於說韓照單全收，黃說，他指的是訴求針對高雄部分，如篩檢和兵推等；且韓對於其他訴求也沒有說不同意，等於變相背書。

醫師 韓國瑜 醫護人員

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