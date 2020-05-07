高雄庇護工場推出優質媽咪禮盒 母親節行孝又行善

母親節將到，高雄市勞工局長王秋冬表示，高雄庇護工場推出多款應景的糕點、蛋糕，有「天使羽翼蛋糕」、「福氣生乳捲」、「牛軋餅」等熱銷招牌禮盒，也歡迎用「暖心相守寄未來」預購的方式，讓媽媽享用新鮮美味的產品。

高雄市現有9家庇護工場，提供148名身心障礙者工作機會。庇護工場在勞工局輔導認證下，除了協助身心障礙者從工作裡面得到尊嚴跟喜悅，同時也提升產品品質，讓消費者能安心選購。近期已加強防疫措施，落實食品衛生安全、環境清潔及健康管理，歡迎企業與市民朋友安心消費力挺。

高雄庇護工場在母親節期間特別推出多款特價的「媽咪禮盒」，喜歡你咖啡鳳山庇護商店推出「天使羽翼蛋糕」，頂級紅寶石可可豆淬鍊而成，搭配上櫻桃庫利餡，蛋糕猶如美麗純淨的天使翅膀。中外餅舖庇護工場推出「福氣生乳捲」，軟Ｑ彈的蛋糕入口即化的輕盈口感，就像現飲一杯新鮮的牛乳，有抹茶、巧克力、香草三種口味。

湖畔咖啡屋庇護工場推出「牛軋餅」，順口不黏牙的牛軋糖餡，配上鹹香的蔥花蘇打餅讓人一口接一口。還有許多招牌熱銷庇護商品也獲得消費者的好評，歡迎民眾選購。並也可採「暖心相守寄未來」預購的方式來支持庇護工場，有興趣民眾可搜尋「小勞男孩向前行」臉書，了解更多訊息。