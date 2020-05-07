金門縣長楊鎮浯走訪高齡母親 獻上康乃馨向他們賀節

「阿嬸，你辛苦啊！」 一年一度的母親節即將來臨，金門縣長楊鎮浯今天上午偕同縣府團隊走訪金寧鄉安美村許雪梨、后盤村許陳能治以及金沙鎮何斗里蔡翠雪、汶沙里楊載牧等高齡母親代表，並祝賀母親節快樂，其中，在許雪梨阿嬤家裡，因為兩家是舊識，她跟楊鎮浯的阿嬤是好友，看到楊鎮浯，老人家開心的直說，「真歡喜」。

本週日就是母親節了，楊鎮浯今天上午10點由縣府社會處處長董燊、金寧鄉鄉長楊忠俊以及金沙鎮鎮長吳有家等人陪同下走訪金寧鄉與金沙鎮的高齡母親代表，為他們獻上康乃馨與紀念酒，向他們賀節。

楊鎮浯表示，在母親節的前夕，特別來走訪金門的高齡長者，現在雖然在防疫期間，但還是藉由這樣的一個動作，表達對高齡長者的感謝之意，特別是在金門的人口結構當中，目前金門大概超過90歲以上的長輩有840位，其中高齡的女性長輩就佔729位，大概佔了將近4分之3，這麼多的女性長輩，他們年輕的時候，都經歷過金門的那段歲月，很艱辛的持家，所以讓金門能夠穩定的走到今天，希望透過今天的安排，讓所有為家庭付出奉獻的媽媽們，都能夠感受到政府的一個尊重跟感謝。

董燊說明，統計至今年3月底，金門縣65歲以上老年人口數為1萬9366人，佔總人口的13.8%，65歲以上女性人口數為1萬055人，佔65歲以上總人口的52%，90歲以上人口數為847人，佔全縣總人口數的0.6%。