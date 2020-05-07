響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司建新造的遠洋魷釣漁船今早風光擲瓶下水，由於公司叫「發大財」，漁船也叫「發大財」，直白的訴求道盡漁業界對於經濟榮景的渴望，董事長孫志強說，船名是韓市長給的靈感，漁業界純粹就是想發大財，與政治無關。

發大財公司旗下這艘「發大財號」，由三陽造船廠承造，是1200噸級的魷釣漁船，也是上強漁業集團船隊中首艘魷釣船。過去上強的延繩釣漁船專門捕撈鮪魚，這次新造魷釣船，將跨足魷魚與秋刀魚的補撈，孫志強說，這是公司多角化經營的一環，任何行業都不能把雞蛋放在同一個籃子裡。

發大財號今早擲瓶下水，高雄市長韓國瑜特地到場祝賀，韓國瑜表示，孫董事長領導的漁業公司從原來的延繩釣漁船，擴充版圖到秋刀魚，未來將在大西洋、北太平洋及東太平洋祕魯等海域捕撈秋刀魚，是高雄遠洋漁業的先鋒，相信也會對高雄遠洋漁業貢獻良多。

韓表示，高雄是台灣漁業重鎮，致力發展藍色革命，而漁業是高雄市政府最重視的產業，目前高雄捕撈秋刀、魷魚的船隻共103艘，是高雄遠洋漁船重要的主力，108年全年漁獲總量是非常驚人的數字，不只內外銷，也是動物性蛋白的主要來源。今天發大財號下水，他發自內心祝福滿載而歸，大家安居樂業，真正賺大錢發大財。

高雄魷魚秋刀魚公會理事長雷祖綱透露，當時孫董是響應韓市長的口號，號召友人建造「發大財」號，發大財是全世界每個人的心願，但要如何發大財，就是要靠各界通力合作，沒有爭端與分裂，齊心一力才能獲得成果，他希望這樣的成果也能帶到三大洋五大洲。