快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今早出席「發大財號」下水典禮。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今早出席「發大財號」下水典禮。 記者劉學聖／攝影

上強漁業集團響應高雄市韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司建新造的遠洋魷釣漁船今早風光擲瓶下水，由於公司叫「發大財」，漁船也叫「發大財」，直白的訴求道盡漁業界對於經濟榮景的渴望，董事長孫志強說，船名是韓市長給的靈感，漁業界純粹就是想發大財，與政治無關。

發大財公司旗下這艘「發大財號」，由三陽造船廠承造，是1200噸級的魷釣漁船，也是上強漁業集團船隊中首艘魷釣船。過去上強的延繩釣漁船專門捕撈鮪魚，這次新造魷釣船，將跨足魷魚與秋刀魚的補撈，孫志強說，這是公司多角化經營的一環，任何行業都不能把雞蛋放在同一個籃子裡。

發大財號今早擲瓶下水，高雄市長韓國瑜特地到場祝賀，韓國瑜表示，孫董事長領導的漁業公司從原來的延繩釣漁船，擴充版圖到秋刀魚，未來將在大西洋、北太平洋及東太平洋祕魯等海域捕撈秋刀魚，是高雄遠洋漁業的先鋒，相信也會對高雄遠洋漁業貢獻良多。

韓表示，高雄是台灣漁業重鎮，致力發展藍色革命，而漁業是高雄市政府最重視的產業，目前高雄捕撈秋刀、魷魚的船隻共103艘，是高雄遠洋漁船重要的主力，108年全年漁獲總量是非常驚人的數字，不只內外銷，也是動物性蛋白的主要來源。今天發大財號下水，他發自內心祝福滿載而歸，大家安居樂業，真正賺大錢發大財。

高雄魷魚秋刀魚公會理事長雷祖綱透露，當時孫董是響應韓市長的口號，號召友人建造「發大財」號，發大財是全世界每個人的心願，但要如何發大財，就是要靠各界通力合作，沒有爭端與分裂，齊心一力才能獲得成果，他希望這樣的成果也能帶到三大洋五大洲。

雷也表示，近年因為地球暖化緣故，漁獲數字不大好看，希望台灣的漁業有朝一日能恢復榮景，全世界攜手阻止暖化，相信地球恢生機後，也會給大家最想要的三個字「發大財」。

上強漁業集團新成立的發大財漁業公司，新造的第一艘發大財號今早風光下水。記者劉學聖／攝影
上強漁業集團新成立的發大財漁業公司，新造的第一艘發大財號今早風光下水。記者劉學聖／攝影
發大財號是上強漁業集團旗下第一艘魷釣船，也是公司邁向多角人化經營的第一步。記者劉學聖／攝影
發大財號是上強漁業集團旗下第一艘魷釣船，也是公司邁向多角人化經營的第一步。記者劉學聖／攝影

發大財 韓國瑜 高雄市

延伸閱讀

影／真的發大財！ 韓國瑜主持秋刀漁船下水典禮

【罷韓倒數1】韓國瑜直球對決、黨中央低調 藍陷分裂焦慮

與藍中常會視訊 韓國瑜：防疫優先 合作非對決

韓國瑜治安會報提「三大擔憂」 要求警消不得失誤

相關新聞

影／真的發大財！ 韓國瑜主持秋刀漁船下水典禮

高雄市長韓國瑜上午出席發大財漁業股份有限公司所屬「發大財」秋刀魷釣漁船下水典禮，並親自擲瓶祈福，這艘全新建造的秋刀魷釣漁...

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

上強漁業集團響應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」理念，旗下發大財漁業公司建新造的遠洋魷釣漁船今早風光擲瓶下水，由於公司叫「發...

開賓士搶辦紓困 　屏東七旬翁：借車代步

紓困申辦，儘管屏東市公所向民眾宣導，可先至里辦公室詢問與繳交申請文件，一大早仍有數十民眾排隊。承辦人員表示，處理紓困補助...

高市環保局：周日前南風由弱轉強 空氣良好或普通

本周日是母親節，許多人安排要出遊，高雄市環保局說，即日起至10日，空氣品質不錯，民眾要留意高溫，外出做足防曬。

「像神力女超人」學童真愛媽媽調查局 說出對媽媽的愛

這周就是母親節，受疫情影響以往學校舉辦歡慶母親節活動改變形式。屏東縣唐榮國小每班推出母親節影片說出對媽媽的感謝。五年二班...

甲仙氣溫高達36度 林地連燒3天才熄滅

南台灣近日天氣炎熱，氣溫高達36度，高雄六龜、美濃與內門昨天山區傳出林地火警，甲仙地區3日起林地火警已連燒3天，昨天終於熄滅。各地警義消頂著大熱天身穿厚消防衣打火「內外交煎、汗如雨下」。居民說，希望老天爺快點下雨，別再發生火災。消防局統計，本月1至6日，旗美等地已發生29起林地雜草火警，去年才1件，今年是去年的29倍。

紓困霧煞煞 高雄一通電話問清楚

紓困方案業務窗口多，民眾也「霧煞煞」，高雄市昨天成立「高雄市居家檢疫、居家隔離民眾及市民紓困關懷服務中心」，市長韓國瑜說，整合各局處資源，市民打一通電話就能獲得協助，兼具便民與高效率。韓主持防疫會議也裁示，因應疫情趨緩，種種管制措施會逐步開放。

改造大港埔圓環地景 總獎金50萬

高雄市大港埔圓環商圈是70年代高雄市區最繁榮的黃金地段，因時代變遷及生活圈移轉而沒落，高雄市捷運局及高捷公司辦「2020美麗大港埔，再現新風華─圓環地景改造創意徵圖」，盼透過吸睛的景觀改造，為商圈帶入新亮點與人氣。

好康在這裡 ／飯店搶節慶商機 媽媽用餐免費

母親節將至，各飯店業者搶攻節慶商機，台東知本老爺酒店本月推「愛到心坎禮」優惠，享用母親節套餐，可獲保養體驗組1套，還能抽SPA按摩獎券。台東鹿鳴溫泉酒店推餐飲4人成行、母親免費方案，住宿打卡送土雞蛋布丁。台東市南豐鐵花棧飯店主打母親節蛋糕8折優惠。

攜手KLOOK 屏東推觀光2.0

疫情衝擊百業，後疫情時代如何拚觀光，是一大挑戰。屏東縣長潘孟安昨與知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂合作意向書，攜手推動屏東觀光產業數位轉型，開創「屏東觀光2.0」。

韓國瑜治安會報提「三大擔憂」 要求警消不得失誤

全台近日連續發生重大火警死亡意外，高雄市長韓國瑜今天召開例行治安會報，希望住警器能普及化。他提出「三大擔憂」，其中對治安...

梅雨太少 台南高雄明起夜間減壓供水

時序進入枯水期最乾時期，台水表示，各地區水庫蓄水率約2至5成，目前各地供水都算穩定，不過為因應天候異常，梅雨季未如期降臨...

熱門新聞

影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

影／復刻版「金馬號」重出江湖 年底前行駛谷關到梨山

清大高材生棄竹科 遠赴東非教書圓夢

影／林森北冷清清...全台最強消費力隨「八大」崩壞

怕紓困金被銀行扣押？新北勞工局：可申請現金支票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。