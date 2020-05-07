開賓士搶辦紓困 　屏東七旬翁：借車代步

紓困申辦，儘管屏東市公所向民眾宣導，可先至里辦公室詢問與繳交申請文件，一大早仍有數十民眾排隊。承辦人員表示，處理紓困補助至今，仍有遇到少數臨時工，無法提供薪資或工作證明卻執意要申請，再加上各種不同的說詞，都令承辦人員感到苦惱。

屏東市公所今天上午8時開門，便有數十名民眾在門口排隊，其中一名75歲蘇姓老翁，帶著身分證與戶口名簿來到市公所申請紓困補助，卻被一旁民眾看見他開著賓士車前往。

面對質疑蘇男回應，賓士車是向朋友借來代步到市公所，自己退休多年，與老婆離婚，再加上兒子不願照顧他，生活只靠著領國民年金過活，所以想來領取補助。

承辦人員向蘇姓老翁告知，紓困補助是以有工作為前提才能提出申請，蘇姓老翁則回應，自己在工地擔任保全，薪水都以現金的方式領取，所以不方便提出工作證明，以及薪資收入。

儘管承辦人員耐心向他解釋，且願意提供申請表供蘇姓老翁填寫，但他仍感嘆，自己生活已經非常困苦，想不到申請條件還那麼嚴苛。蘇男說完，便長嘆一聲，離開市公所。

屏東市某里辦公處連續兩天，都遇到同一名53歲鄭姓男子，前往詢問如何申請急難紓困補助。承辦人員表示，鄭男昨天先是向里辦公處聲稱，自己是便當外送員，因為雇主外送地點是醫院，他擔心會因外送染疫拒送而被辭退，因此，他認為工作受疫情影響而失業。

鄭男今天再度來到里辦公室提出申請，這次改口說，自己受雇於水果攤，因為疫情影響導致生意不好，還碰上雇主對他減薪的難題，因此再度前來申請。

承辦人員雖感無奈，仍只好收取鄭男的申請書，並告知他，如有填寫資料不實，需自負法律責任並歸還急難救助金。對此，鄭男仍堅信自己符合申請紓困補助，並感謝里辦公室協助後隨即離開。