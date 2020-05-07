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飛馬祖卻看不到藍眼淚？私藏景點曝光 還能近距離互動

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
藍眼淚互動館讓遊客近距離認識藍眼淚。 記者胡瑞玲／攝影
藍眼淚互動館讓遊客近距離認識藍眼淚。 記者胡瑞玲／攝影

每年4到6月為馬祖藍眼淚爆量期，都會吸引無數國內外一刻前往觀賞，儘管今年受到新冠肺炎疫情影響，但想要觀賞藍眼淚的民眾，除了在限定期間外，其他月份也能在馬祖南竿的「藍眼淚生態館」，透過各種互動觀賞利用科技培養的藍眼淚所呈現的不同面貌。

藍眼淚是海裡含有大量氮和磷等有利藻類生長養分，導致大量的渦鞭毛藻、俗稱「夜光蟲」迅速生長，經海浪的波動在海面上發出藍色螢光，形成藍眼淚。

據說當渦鞭毛藻大量生長時，會吸引以它為食的丁香魚群，藍眼淚因此又被馬祖人稱為「丁香水」。

為讓趕不上藍眼淚最佳觀賞期的民眾也能欣賞到，藍眼淚生態館以科技培養、人工養殖方式，讓民眾在館內就能欣賞到。

藍眼淚生態館是馬祖第1座具高互動性的自然遺產生態主題館觀賞，館內除了有靜態的馬祖生態介紹外，還運用4D環繞虛擬實境、360度虛擬現實，讓遊客身歷其境。

館內主要分為3個區域，包含資訊區、影音互動區及藍眼淚體驗區，其中，藍眼淚互動館結合海洋大學夜光蟲培育技術，並藉由專業導覽解說，讓遊客近距離的認識藍眼淚。

在互動館內時，遊客會看到桌上許多水盆，導覽員首先會請大家先站在自己想選的水盆前面，接著慢慢調暗燈光並播放導覽影片。

接著燈光就會完全熄滅呈現漆黑不見五指、寸步難行的情況，導覽員解釋，由於藍眼淚要在黑暗中才能看到，因此，遊客要先閉上眼睛習慣黑暗，再次打開眼睛後就能與藍眼淚做互動。

眼睛習慣黑暗後，為了在互動中不傷害盆內的藍眼淚，在聽從導覽員一個命令一個動作下，遊客會透過「拍打盆面」、「拍打桌面」、「用攪拌棒在盆內攪拌」、「對盆內吹氣」等動作，欣賞藍眼淚呈現各式面貌。

導覽員表示，福建閩江口與馬祖海域交接，由於閩江口海域矽藻特別多，每天源源不斷的流入馬祖海域，而馬祖海域生態保護良好，再加上適當的氣候、溫度，因此，藍眼淚成為馬祖旅遊重要資源。

每年的4至6月份為藍眼淚爆發期，吸引不少海內外遊客前往觀賞。圖／連江縣政府提供
每年的4至6月份為藍眼淚爆發期，吸引不少海內外遊客前往觀賞。圖／連江縣政府提供
趕不上藍眼淚爆發期的民眾，可以到藍眼淚生態館近距離與藍眼淚互動。記者胡瑞玲／攝影
趕不上藍眼淚爆發期的民眾，可以到藍眼淚生態館近距離與藍眼淚互動。記者胡瑞玲／攝影
在藍眼淚互動館可以吹氣、晃動、拍打方式，看到藍眼淚的呈現。記者胡瑞玲／攝影
在藍眼淚互動館可以吹氣、晃動、拍打方式，看到藍眼淚的呈現。記者胡瑞玲／攝影
在藍眼淚互動館可以吹氣、晃動、拍打方式，看到藍眼淚的呈現。記者胡瑞玲／攝影
在藍眼淚互動館可以吹氣、晃動、拍打方式，看到藍眼淚的呈現。記者胡瑞玲／攝影
藍眼淚生態館導覽員表示，馬祖海域因天氣、溫度、生態良好，成為藍眼淚適合存活的地區。記者胡瑞玲／攝影
藍眼淚生態館導覽員表示，馬祖海域因天氣、溫度、生態良好，成為藍眼淚適合存活的地區。記者胡瑞玲／攝影

藍眼淚 馬祖

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