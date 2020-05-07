配合漁工返港 高雄市擬擴充防疫旅館達2000間

高雄市是重要的漁業基地，配合魷魚季結束將有數千名漁工返回高雄港，因應防疫需要，防疫旅館需求將爆大量，市府觀光局今天指出，計畫擴充防疫旅館容量達2000間。

高市府觀光局長邱俊龍今天告訴中央社記者，目前高雄市有9家防疫旅館844間，規劃再擴充11家旅館容量，總計達2000間，以因應漁工檢疫需求。

高雄市海洋局指出，高雄市有77艘魷魚船在福克蘭群島捕撈魷魚，因應漁季結束，陸續會返回高雄港面臨14天武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢疫問題，以一艘船有50名漁工為例，數千名漁工的檢疫需求迫切要解決。

海洋局長趙紹廉接受電話採訪指出，漁工檢疫以船艙優先，扣除一人一室的船艙數量外，其他漁工再安置到防疫旅館，再者也非所有漁船同時間返航，時間錯開可緩和旅館需求壓力。

有關進港漁工要配合檢疫，台灣區遠洋魷漁船魚類輸出業同業公會總幹事李唐輝表示，公會全力配合中央政策，並已尋求海洋局協助申請防疫旅館，以因應魷魚季漁工檢疫的需求。安排漁工住旅館檢疫將增加業者營運成本，公會表示配合防疫很重要。

因應未來2個月後魷釣漁船結束捕撈返回高雄的巔峰期，海洋局表示會持續對於前鎮魚市場、歐盟檢疫碼頭區、漁業署公務碼頭等做港區環境消毒。