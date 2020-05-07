屏東黑鮪魚季小王馬太搶手 東隆宮緊急加碼3000隻

屏東黑鮪魚文化觀光季本月2日起跑， 縣府當天在東港遊客候船中心旁擺出的「大鮪號」扭蛋機，每次200元，因獎項有iphone手機、GoPro等3C產品、小王馬和在地優良店家優待券，吸引不少來拼手氣的遊客，2450顆扭蛋3天就被扭完，縣府決定再加碼3000隻小王馬供民眾消費兌換。

王馬是東港迎王平安祭典的重要象徵，祭典期間廟方會推出吉祥小王馬公仔，受到信徒喜愛；縣府今年特別與東港東隆宮合作，聯名推出戴著黑鮪魚頭的「馬上有魚」小王馬，訂「海鮮宴套餐」或到「大鮪扭蛋機」試手氣，或至東港、小琉球地區消費千元即可獲得。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年黑鮪魚季雖受新冠肺炎疫情影響，暫緩辦理演唱會、千人小吃宴等群聚活動，但縣府與東港東隆宮聯名推出限定版「馬上有魚」小王馬，成為黑鮪魚季大亮點，「大鮪扭蛋機」及「消費滿額兌換」活動引發熱烈回響，帶動在地商機，商家粗估業績成長近3成，笑說：「自疫情年初開始後，已很久沒見到人潮湧進東港消費的榮景了」。

縣府表示，小王馬魅力不可擋，扭蛋機短短3天內被扭完，消費兌換也僅剩2成的數量，因此經與東隆宮協調後，東隆宮樂意促進地方產業經濟和觀光人潮，決定加碼聯名製作3000隻；「大鮪扭蛋機」活動結束不再繼續，但民眾消費兌換小王馬活動仍持續辦理，收入所得及發票將悉數捐贈公益使用，讓愛心不間斷。