獅友捐贈兩台紅外線熱顯像儀 協助中山工商防疫
國際獅子會300E2第三專區第六分區主席楊正次與獅友們，捐贈兩台紅外線熱顯像儀給中山工商防疫。校長林昭億表示，感謝獅友們長期對社會公益活動奉獻，楊正次為校友家長，回饋母校，師生揪感心。
楊正次是夆晉企業董事長，從事電子業。他與獅子會第三專區主席陳中元，及高雄市西子灣獅子會、中山獅子會、中原獅子會等獅友，將兩台「搭載動態影像增強(MSX)與WiFi功能的紅外線熱像儀」捐給中山工商，由董事長陳國清、校長林昭億代表受贈。
林昭億說，中山工商是全國最大高職學校，每天進出校園師生7、8千人，這對防疫是嚴峻考驗。校方以額溫槍、熱顯像儀等量測體溫，感謝獅子會、夆晉公司致贈熱像儀，強化防疫設備，讓師生安心就學。
楊正次表示，人要飲水思源，兒子99年畢業於中山工商普通科，剛進學校愛時髦、頭髮過長，常被教官點名，畢業考取中原大學數學系，並唸碩士班畢業，目前在外商衛星定位公司擔任工程師主管職，感謝中山工商的培育。這些年對於經濟弱勢的電子科學生，都免費致贈工具包供學習使用，希望拋磚引玉，讓更多熱心人士多關懷弱勢族群。
國際獅子會300E2區總監葉俊生表示，獅子會長期辦理公益活動，感佩陳國清及林昭億對於學生技藝的培養，尤其常看到中山工商學生在技藝競賽奪金新聞，感受到學校對學生的用心。
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