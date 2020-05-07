汛期防災也要超前部署 高雄工務局緊盯這些重點
5月起進入汛期，擔心風雨造成道路塌陷、廣告物砸車傷人等狀況，高雄市工務局團隊全力投入整備作業，高雄市副市長李四川說，不只防疫要超前部署，汛期防災也要提早部署，有備無患。
道路、公園、路燈等工程與市民息息相關，這些都是工務局主責的業務，有沒有做好，民眾馬上有感，市長韓國瑜、副市長李四川等人也緊盯這些環節。
工務局長吳明昌說，工務局同仁對防汛熱點區域，已提前展開整備作業，建立防災資訊系統，整合災害應變相關資料及應變期間預警數據、通報等功能。
汛期前已針對重點橋梁、邊坡、5處列管山坡地住宅區及市區重要道路易淹水處，進行監控系統、自動化監測儀器及重點部署，加強跨域聯防機制，掌握替代道路運輸情形，確保道路行車通暢無慮。另外在建工程部分，除依規定進行巡檢，也針對跨河構造物工程、堤防護岸及重要聯外道路修護等工程，納為重點防汛目標。
吳明昌說，汛期間接獲民眾通報或工作同仁自行巡查，遇有道路塌陷，巡查人員會立即放置交通錐等，並判斷肇因，若屬一般道路雨後坑洞，即刻修補；若屬管線破損導致路基流失，會提送市府管線處理平台，由相關單位接續處理。
高雄曾因暴雨出現5千處天坑，引發民怨。吳明昌談到，若豪雨產生坑洞，養工處會啟動坑洞修補SOP機制，下雨時會先採「冷拌瀝青料」立刻填補坑洞，天晴再採「熱拌瀝青料」重鋪，清除積水、挖除破裂瀝青，瀝青鋪平再輾壓，完成坑洞修補等程序，以免人車發生危險。
廣告物也是街頭「不定時炸彈」，高雄市違章建築處理大隊最近加強廣告招牌安全檢查，持續取締拆除廢棄廣告物，對結構相對脆弱的竹鷹架廣告嚴查強拆，以免風災釀砸車傷人事件。
吳明昌說，市民若發現道路、公園等公共設施有維護不良，可聯繫「1999高雄萬事通」專線，工務局會第一時間安排維護單位緊急處理，若察覺道路孔蓋不平整，可撥打挖掘中心（07）2626888專線通報。
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