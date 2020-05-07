疫期培養工作技能 訓就中心提供最夯職訓課程補助多

疫期正是培養工作技能的好時機，百業復甦時才能一展所長。高雄市政府勞工局委辦各項職訓課程將陸續開課，包 括「鏟裝機挖土機雙技能訓練班」、「時尚快剪造型沙龍就業技能班」、「物料搬運工具專業人才培訓班」及時下最夯的「人工智慧商業應用實務班」等，「ERP企業與會計資訊技能應用班」更算是就業保證班，訓後就業率可高達8成。

高雄市勞工局長王秋冬表示，今年響應市府培養在地AI人才的訴求，開辦「人工智慧商業人才實務班」，將結合委外的電腦專業設備及師資，教授區塊鍊商務應用、Python程式語言及跨平台APP開發相關知識，引領參訓民眾進入人工智慧應用領域。

「物料搬運工具專業人才培訓班」及「鏟裝機挖土機雙技能訓練班 」，更是雙證照超值首選，分別培訓「天車與堆高機」、「鏟裝機與挖土機」操作人才，結訓後將由訓練單位全力輔導考照。

勞工局表示，「ERP企業與會計資訊技能應用班」則是就業的保證班，訓後就業率可高達8成，原因在於課程緊扣實務，結訓後輔導取得ERP會計相關證照。生產管理所需面對的建檔貨品資料，或是查詢貨品製造進度流程等工作項目，都是職訓課程的一部分，經過不斷地練習與再練習，正式進入職場時自然駕輕就熟。

「時尚快剪造型沙龍就業技能班」則與知名連鎖快剪店合作，由產業優秀師資包班訓練，產訓合作的訓練模式，成功培養務實的就業技能，歡迎民眾報名。